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कोहली और वैंकटेश के अर्धशतकों ने बैंगलूरू को पंजाब के खिलाफ पहुंचाया 222 रनों तक

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Virat Kohli
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Sun, 17 May 2026 (18:03 IST) Updated Date: Sun, 17 May 2026 (18:08 IST)
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PBKSvsRCB वेंकटेश अय्यर (नाबाद 73) और विराट कोहली (58) के शानदार अर्धशतकों से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स के खिलाफ रविवार को आईपीएल मुकाबले में चार विकेट पर 222 रन का मजबूत स्कोर बनाया। देवदत्त पड़िक्कल ने 45 और टिम डेविड ने 28 रन का योगदान दिया।

आईपीएल में एक और दिन जब पंजाब के बॉलर्स ने 200 रन दिए। हालांकि, इस सीज़न में चेज़ करते हुए उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जिसमें 4 में से 3 गेम जीते हैं। अगर उन्हें यह स्कोर चेज़ करना है तो उन्हें अभी भी बड़ी कोशिश करनी होगी। जैकब बेथेल एक बार फिर सस्ते में आउट हो गए, लेकिन देवदत्त पडिक्कल के अटैकिंग 45 रन ने बैटिंग पावरप्ले के बाद आरसीबी को आगे कर दिया। इससे कोहली को खेलने का मौका मिला और इस अनुभवी खिलाड़ी ने अपनी 67वीं आईपीएल फिफ्टी पूरी की। विराट ने 37 गेंदों की अपनी पारी में चार चौके और तीन छक्के लगाए।
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रजत पाटीदार की गैरमौजूदगी में, वेंकी अय्यर को चौथे नंबर पर बैटिंग करने का मौका मिला और उन्होंने निराश नहीं किया, 40 बॉल पर आठ चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 73 रन बनाए। टिम डेविड के अटैकिंग कैमियो ने पक्का किया कि आरसीबी 220 के पार जाए, जिससे यह गेम अच्छी तरह से सेट हो गया। डेविड ने 12 गेंदों में दो चौके और दो छक्के लगाए। पंजाब की तरफ़ हरप्रीत की वापसी काफ़ी अच्छी रही और उन्होंने दो अहम विकेट लिए, लेकिन बाकी बॉलर्स ने रन दिए।

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