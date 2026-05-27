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4 IPL सत्र लगातार 600 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने विराट कोहली

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Virat Kohli
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Wed, 27 May 2026 (14:49 IST) Updated Date: Wed, 27 May 2026 (14:53 IST)
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रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के सलामी बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली कर 24 गेंदों में 43 रन बनाकर जेसन होल्डर की गेंद पर अपना ऑफ स्टंप गंवा बैठे। लेकिन अर्धशतक चूकने  बावजूद भी उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 4 लगातार  सत्र में 600 रन बनाने वाले वह पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके कुल आईपीएल रनों का आंकड़ा भी 9261 रन हो गया है।
इसके अलावा एक सत्र में कुल 600 रन बनाने वाले भी वह इकलौते बल्लेबाज हैं। यह कारनामा उन्होंने कुल 6 बार किया है। उनके बाद सिर्फ केएल राहुल ही है जिन्होंने यह कारनामा 4 बार किया है।

दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे इंडियन प्रीमयर लीग का सत्र आता है। विराट कोहली की स्ट्राइक रेट भी बढ़ जाती है। साल 2023 में उन्होंने 53 की औसत और 139.82 की स्ट्राइक रेट से 639 रन बनाए। साल 2024 में उन्होंने 741 रन बनाए और उनकी औसत 61.75 रही, जिसमें स्ट्राइक रेट 154 की थी।
साल 2025 में उनकी औसत 54 की हुई और 144 उनकी स्ट्राइक रेट रही। इस सत्र में उन्होंने 657 रन बनाए। इस सत्र में अब तक वह 600 रन बना चुके हैं और उनको फाइनल खेलना अभी बाकी है।

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