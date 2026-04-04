ध्रुव जुरेल -यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान को गुजरात के खिलाफ पहुंचाया 210 रनों तक

GTvsRR ध्रुव जुरेल (75) और यशस्वी जायसवाल (55) के शानदार अर्धशतकों से राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल मुकाबले में शनिवार को 20 ओवर में छह विकेट पर 210 रन का मजबूत स्कोर बना लिया।





जुरेल ने 42 गेंदों की अपनी आतिशी पारी में पांच चौके और पांच छक्के लगाए जबकि जायसवाल ने 36 गेंदों में छह चौके और तीन छक्के लगाए। वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंदों में पांच चौकों और एक छक्के के सहारे 31 रन बनाये। शिमरॉन हेटमाएर ने आठ गेंदों में एक चौके और दो छक्कों की मदद से 18 रन का योगदान दिया। कप्तान रियान पराग आठ रन बनाकर आउट हुए जबकि रवींद्र जडेजा ने आखिरी गेंद पर चौका उड़ाने सहित नाबाद सात रन बनाये।





बैटिंग करने का फ़ैसला लेने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने बोर्ड पर एक शानदार टोटल खड़ा किया है। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। यह उनकी पिछली पारी जितनी धमाकेदार तो नहीं थी, लेकिन फिर भी काफ़ी असरदार रही, और पावरप्ले में 69 रन बने। पहले बैटिंग करते हुए, इस जोड़ी ने थोड़ा ज़्यादा संभलकर खेला।







Innings Break!



Dhruv Jurel and Yashasvi Jaiswal lead the charge for #RR



Will #GT chase down the ?



Scorecard https://t.co/6D02Fh0IHv#TATAIPL | #KhelBindaas | #GTvRR | @rajasthanroyals pic.twitter.com/Y7qzpRN1N5 — IndianPremierLeague (@IPL) April 4, 2026 राशिद खान ने सूर्यवंशी को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा, लेकिन जायसवाल ने बिना किसी रुकावट के खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद लगातार ओवरों में विकेट गिरने से टीम थोड़ी लड़खड़ाई, और शिमरॉन हेटमायर के ख़िलाफ़ एक रिव्यू का मौक़ा भी हाथ से निकल गया, जिसकी वजह से टीम को 18 रन ज़्यादा देने पड़े। लेकिन मैच का असली रुख़ ध्रुव जुरेल ने बदला।



राशिद खान ने सूर्यवंशी को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा, लेकिन जायसवाल ने बिना किसी रुकावट के खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद लगातार ओवरों में विकेट गिरने से टीम थोड़ी लड़खड़ाई, और शिमरॉन हेटमायर के ख़िलाफ़ एक रिव्यू का मौक़ा भी हाथ से निकल गया, जिसकी वजह से टीम को 18 रन ज़्यादा देने पड़े। लेकिन मैच का असली रुख़ ध्रुव जुरेल ने बदला।

शुरुआत में संभलकर खेलने के बाद, उन्होंने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, और 42 गेंदों में बनाए गए उनके 75 रनों की बदौलत रॉयल्स 210 रनों के एक मजबूत स्कोर तक पहुँच गई। गुजरात की तरफ से कगिसो रबाडा ने दो विकेट लिए जबकि चार गेंदबाजों को एक-एक विकेट मिला।

