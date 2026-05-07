पंजाब के स्पिनर युजवेंद्र चहल फ्लाइट में पकड़े गए ई सिगरेट पीते हुए (Video)

BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Thu, 07 May 2026 (17:30 IST) Updated Date: Thu, 07 May 2026 (17:33 IST)
पंजाब किंग्स बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच 33 रनों से हार बैठी। लेकिन इसके बाद टीम के इकलौते गेंदबाज जिन्होंने किफायती गेंदबाजी की, मुश्किल में पड़ गए।

युजवेंद्र चहल हवाई जहाज  में ई सिगरेट पीते हुए दिखे। यह फ्लाइट अहमदाबाद से हैदराबाद तक की थी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चहल जिस वक्त वीडियो में दिखे उस वक्त उनसे अर्शदीप सिंह बात कर रहे थे। हालांकि पंजाब किंग्स ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
पिच से गेंदबाजों को बिल्कुल मदद नहीं मिली जिसे देखते हुए चहल का प्रदर्शन काबिले तारीफ कहा जायेगा । उन्होंने चार ओवर में 32 रन देकर एक विकेट लिया। उन्हें तीन विकेट मिले होते लेकिन शशांक सिंह ने एक आसान कैच छोड़ा और प्रभसिमरन सिंह ने स्टम्पिंग का आसान मौका गंवाया।

About Writer वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है।

