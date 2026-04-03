Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अबू धाबी में गिरा मलबे का टुकड़ा, 5 भारतीय सहित 12 लोग घायल, एयर डिफेंस ने नाकाम किया हमला

Advertiesment
Abu Dhabi incident
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 (18:01 IST) Updated Date: Fri, 03 Apr 2026 (18:03 IST)
google-news
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में शुक्रवार को एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा एक प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट किए जाने के बाद उसका मलबा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 5 भारतीय नागरिकों सहित कुल 12 लोग घायल हो गए।
ALSO READ: युद्ध में टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान क्यों बना रहा है सॉफ्ट टारगेट और इसके पीछे क्या है रणनीति
 अबू धाबी मीडिया ऑफिस के अनुसार, शहर के अज्बान इलाके में इंटरसेप्शन के बाद मलबा गिरा, जिससे यह दुर्घटना हुई। सभी पांच भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
 
अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में घायल बाकी सभी लोग नेपाली नागरिक हैं। इनमें से 6 नेपाली नागरिकों को हल्की से मध्यम चोटें आई हैं, जबकि एक नेपाली नागरिक गंभीर रूप से घायल हुआ है।
ALSO READ: Gemma 4: गूगल ने पेश किया अब तक का सबसे शक्तिशाली ओपन AI मॉडल; जानें इसकी खासियतें और इस्तेमाल का तरीका
यह घटना उसी क्षेत्र में गैस सुविधा केंद्र में लगी आग के कुछ घंटों बाद सामने आई, जिसे भी इंटरसेप्शन के मलबे के कारण बताया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा सफलतापूर्वक प्रोजेक्टाइल को रोकने के बाद उसका मलबा नीचे गिरा, जिससे यह नुकसान हुआ। प्रशासन ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और घायलों को आवश्यक चिकित्सा सहायता दी जा रही है। Edited by : Sudhir Sharma (प्रतीकात्मक चित्र)

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

युद्ध में टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान क्यों बना रहा है सॉफ्ट टारगेट और इसके पीछे क्या है रणनीति

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels