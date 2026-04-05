बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला, ईरान-अमेरिका संघर्ष और भड़का, IAEA ने बताया रेडिएशन का कितना खतरा

इंटरनेशन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (International Atomic Energy Agency) ने शनिवार को कहा कि Iran के Bushehr Nuclear Power Plant के पास हुए प्रोजेक्टाइल हमले के बाद भी रेडिएशन स्तर में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। वैश्विक परमाणु सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक, ईरान ने उसे जानकारी दी कि शनिवार सुबह प्लांट के पास एक प्रोजेक्टाइल गिरा, जिससे वहां मौजूद एक इमारत झटकों और मलबे के कारण प्रभावित हुई।

ईरान ने यह भी बताया कि इस हमले में प्लांट की सुरक्षा टीम का एक सदस्य प्रोजेक्टाइल के टुकड़े लगने से मारा गया। ईरान की अर्ध-सरकारी Tasnim News Agency के अनुसार, विस्फोट से बुशेहर प्लांट की एक सहायक इमारत को नुकसान पहुंचा, लेकिन मुख्य संचालन और महत्वपूर्ण ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ा। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब United States और Israel के साथ ईरान का संघर्ष 36वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, जबकि कूटनीतिक प्रयासों में कोई खास प्रगति नहीं दिख रही है।

क्यों अहम है ईरान का परमाणु कार्यक्रम? ईरान की बढ़ती परमाणु क्षमता इस संघर्ष के केंद्र में है। Israel और United States दोनों ही ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने के सख्त खिलाफ हैं। साल 2015 में Barack Obama प्रशासन ने Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) के तहत ईरान के साथ समझौता किया था, जिसमें यूरेनियम संवर्धन पर सीमाएं तय की गई थीं और IAEA को निरीक्षण की अनुमति दी गई थी।

हालांकि, 2018 में Donald Trump ने इस समझौते को खत्म कर दिया। इसके बाद ईरान ने यूरेनियम संवर्धन तेज कर दिया, जो अब हथियार-स्तर के काफी करीब पहुंच चुका है। इसके अलावा, 2025 में अमेरिकी एयरस्ट्राइक के बाद ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर IAEA निरीक्षकों की पहुंच भी रोक दी है।

ताजा सैन्य हालात ईरान ने दावा किया है कि उसने शुक्रवार से अब तक दो अमेरिकी लड़ाकू विमानों-F-15E Strike Eagle और A-10 Thunderbolt II-को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि United States और Israel की सेनाएं लापता क्रू मेंबर की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, जबकि एक पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है।

हाल के दिनों में अमेरिका और इजरायल ने तेहरान के आसपास स्टील, ऊर्जा और परिवहन ढांचे को निशाना बनाया है। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमले किए और खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा ढांचे को भी निशाना बनाया, जिसमें कुवैत की एक तेल रिफाइनरी में आग लगने और इजरायल के औद्योगिक स्थलों को नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। Edited by : Sudhir Sharma