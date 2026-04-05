डोनाल्ड ट्रंप का दावा- तेहरान में ‘भीषण हमले’ में ईरानी सैन्य अधिकारी ढेर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दावा किया है कि ईरान की राजधानी तेहरान में हुए एक 'भीषण हमले' के दौरान कई ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए। उन्होंने यह दावा शनिवार (अमेरिकी स्थानीय समय) को Truth Social पर किए गए एक पोस्ट में किया।

इसी पोस्ट में ट्रंप ने एक वीडियो भी साझा किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन के बाद की स्थिति को दिखाता है। वीडियो में अधिकतर अंधेरा नजर आता है, लेकिन बैकग्राउंड में विमान की आवाजें और कई जोरदार धमाकों की ध्वनि सुनाई देती है।

ट्रंप ने लिखा, “ईरान के कई सैन्य नेता, जिन्होंने देश का गलत और अविवेकपूर्ण नेतृत्व किया, तेहरान में इस बड़े हमले में खत्म कर दिए गए, साथ ही बहुत कुछ और भी नष्ट हुआ है।” हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस घटना के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी।

ईरान को ट्रंप की अंतिम चेतावनी गौरतलब है कि यह कार्रवाई ट्रंप की उस कड़ी चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने Iran को 6 अप्रैल की डेडलाइन याद दिलाई थी। ट्रंप ने कहा था कि या तो समझौता किया जाए या फिर Strait of Hormuz को खोला जाए, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

उन्होंने पोस्ट में लिखा, याद रखें, मैंने ईरान को 10 दिन दिए थे—या तो समझौता करें या होर्मुज जलडमरूमध्य खोलें। समय खत्म हो रहा है- 48 घंटे बाद भयानक परिणाम होंगे। भगवान की महिमा हो!

ईरान ने अल्टीमेटम ठुकराया ईरान की केंद्रीय सैन्य नेतृत्व ने ट्रंप के इस अल्टीमेटम को सख्ती से खारिज कर दिया है और इसे निराधार व अनुचित बताया है। खातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के वरिष्ठ अधिकारी जनरल Ali Abdollahi Aliabadi ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी को कमजोरी और अस्थिरता का संकेत बताया।

ऊर्जा ढांचे पर हमले टाले इससे पहले 26 मार्च को ट्रंप ने घोषणा की थी कि ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमलों को 10 दिन के लिए टाल दिया गया है और नई समयसीमा 6 अप्रैल तय की गई है। उन्होंने कहा था कि यह फैसला ईरानी सरकार के “अनुरोध” पर लिया गया और बातचीत बेहद अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। Edited by : Sudhir Sharma