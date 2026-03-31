ट्रंप का 39 साल पुराना वीडियो वायरल, ईरान पर हमले को लेकर कही थी बड़ी बात

Donald Trump Viral Video : डोनाल्ड ट्रंप का करीब 39 साल पुराना एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने ईरान को लेकर अपनी सोच और युद्ध की रणनीति बताई थी। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा था कि अगर ईरान अमेरिका पर हमला करता है, तो अमेरिका को उसके बड़े तेल ठिकानों पर कब्जा कर लेना चाहिए और अपने नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।

दिसंबर 1987 में मशहूर पत्रकार बारबरा वाल्टर्स के साथ हुआ इस इंटरव्यू के समय ट्रंप 41 साल के थे। इसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान अमेरिका पर हमला करता है, तो अमेरिका को उसके बड़े तेल ठिकानों पर कब्जा कर लेना चाहिए और अपने नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें रूस (तब सोवियत संघ) से ज्यादा चिंता नहीं है, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी ज्यादा खतरनाक हैं। उन्होंने उस समय यह भी भविष्यवाणी की थी कि एक दिन मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध होगा।

आज के हालात में उनकी यह बात काफी हद तक सच होती दिख रही है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर चुके हैं और पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है।

Donald J. Trump Truth Social Post of Video 02:06 PM EST 03.30.26



President Trump posted a video of him from the 80's showing that his views on Iran have always been consistent pic.twitter.com/kSQ4RbFnan — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 30, 2026

विदेश नीति की आलोचना की थी ट्रंप ने उस दौर में अखबारों में बड़े विज्ञापन दिए थे, जिन पर करीब 94,801 डॉलर खर्च हुए थे। ये विज्ञापन न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और बोस्टन ग्लोब में छपे थे। इनमें ट्रंप ने अमेरिकी विदेश नीति की आलोचना करते हुए लिखा था कि अमेरिका ऐसे जहाजों की सुरक्षा कर रहा है, जो उसके नहीं हैं, और ऐसे देशों की मदद कर रहा है जो खुद अपनी सुरक्षा का खर्च नहीं उठाते। उनका कहना था कि अमेरिका को अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों से इसकी कीमत भी लेनी चाहिए।

1988 में खार्ग पर कब्जे की बात कही 1988 में एक अन्य इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि अगर अमेरिका पर हमला होता है, तो वह ईरान के खार्ग आइलैंड जैसे अहम ठिकानों पर कब्जा कर सकते हैं।

edited by : Nrapendra Gupta