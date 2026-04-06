Donald Trump ने कहा- ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं, वो रात कल भी हो सकती है

प्लान लीक करने वाले को छोड़ेंगे नहीं

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जैसा कि आप शायद जानते हैं, हमने पहले वाले के बारे में एक घंटे तक बात नहीं की। फिर किसी ने कुछ लीक कर दिया, उम्मीद है कि हम लीकर को ढूंढ लेंगे। यह एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन बन गया क्योंकि एक लीकर ने लीक कर दिया कि हमारे पास एक है, हमने एक को बचा लिया है, लेकिन एक और है जिसे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने यह स्टोरी की है, अगर वह नहीं बताता है तो वह जेल जाएगा, और यह ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उन्होंने उस आदमी को बहुत रिस्क में डाल दिया, और उन्होंने उन सैकड़ों लोगों को भी खतरे में डाल दिया जो उसे ढूंढने गए थे।