Donald Trump ने कहा- ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं, वो रात कल भी हो सकती है

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरे देश पर एक रात में कब्ज़ा किया जा सकता है, और वह रात कल रात हो सकती है। हम आज यहां मिलिट्री द्वारा किए गए अब तक के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल, सबसे मुश्किल कॉम्बैट सर्च में से एक की सफलता का जश्न मनाने के लिए हैं।
हमने एक को उठाने के लिए 200 आदमी भेजे और यह कुछ ऐसा है जिसे आमतौर पर उतना करने की कोशिश नहीं की जाती जितनी आप करना चाहते हैं। हमें बहुत से लोगों, बहुत से महान लोगों ने मदद की। इसमें शामिल होना सम्मान की बात थी। यह बहुत ऐतिहासिक है। यह रेस्क्यू बहुत ऐतिहासिक है। पूरे देश पर एक रात में कब्ज़ा किया जा सकता है, और वह रात कल रात हो सकती है।