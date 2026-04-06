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Donald Trump ने कहा- ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं, वो रात कल भी हो सकती है

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Donald Trump live
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 (22:50 IST) Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 (23:53 IST)
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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ईरान को लेकर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरी दुनिया की नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ईरान को धमकी दी कि वे एक रात में उसे खत्म कर देंगे। ट्रंप ने कहा ईरान का परमाणु मिशन पूरा नहीं होगा। साथ ही ईरान से दो पायलटों को बचाने के मिशन की तारीफ करते हुए खुद की पीठ थपथपाई।

प्लान लीक करने वाले को छोड़ेंगे नहीं 

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जैसा कि आप शायद जानते हैं, हमने पहले वाले के बारे में एक घंटे तक बात नहीं की। फिर किसी ने कुछ लीक कर दिया, उम्मीद है कि हम लीकर को ढूंढ लेंगे। यह एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन बन गया क्योंकि एक लीकर ने लीक कर दिया कि हमारे पास एक है, हमने एक को बचा लिया है, लेकिन एक और है जिसे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने यह स्टोरी की है, अगर वह नहीं बताता है तो वह जेल जाएगा, और यह ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उन्होंने उस आदमी को बहुत रिस्क में डाल दिया, और उन्होंने उन सैकड़ों लोगों को भी खतरे में डाल दिया जो उसे ढूंढने गए थे।

ईरान को एक रात में खत्म कर देंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरे देश पर एक रात में कब्ज़ा किया जा सकता है, और वह रात कल रात हो सकती है। हम आज यहां मिलिट्री द्वारा किए गए अब तक के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल, सबसे मुश्किल कॉम्बैट सर्च में से एक की सफलता का जश्न मनाने के लिए हैं।

हमने एक को उठाने के लिए 200 आदमी भेजे और यह कुछ ऐसा है जिसे आमतौर पर उतना करने की कोशिश नहीं की जाती जितनी आप करना चाहते हैं। हमें बहुत से लोगों, बहुत से महान लोगों ने मदद की। इसमें शामिल होना सम्मान की बात थी। यह बहुत ऐतिहासिक है। यह रेस्क्यू बहुत ऐतिहासिक है। पूरे देश पर एक रात में कब्ज़ा किया जा सकता है, और वह रात कल रात हो सकती है।

अमेरिका ने खुद गिराया था अपना विमान

ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने खुद सेना को आदेश दिया था कि किसी भी कीमत पर अपने सैनिकों को सुरक्षित वापस लाया जाए। उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को बहादुर बताते हुए कहा कि देश अपने जवानों को कभी पीछे नहीं छोड़ता। अब तक अमेरिका ने ईरान के 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है और पिछले 37 दिनों में 10,000 से ज्यादा बार लड़ाकू उड़ानें भरी हैं। ट्रम्प ने माना कि ईरान ने एक अमेरिकी F-15 विमान गिराया था, लेकिन यह दुश्मन की किस्मत थी यानी ये सिर्फ एक लकी हिट थी।

सुनाई ऑपरेशन की कहानी  

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान में फंसे अमेरिकी सैनिक के रेस्क्यू की पूरी कहानी बताते हुए कहा कि जब F-15E फाइटर जेट गिराया गया, तो उसमें मौजूद अधिकारी पैराशूट से नीचे उतरा और गंभीर हालत में भी खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। उस अधिकारी के चेहरे से काफी खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने ट्रेनिंग के अनुसार खतरनाक पहाड़ी इलाके में ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया, ताकि दुश्मन से बच सके और पकड़ा न जाए।
 

सैनिक खुद किया अपने घाव का इलाज

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उस सैनिक ने खुद ही अपने घावों का इलाज किया और फिर अमेरिकी सेना से संपर्क कर अपनी लोकेशन बताई। इसके बाद उसे बचाने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। कहा कि इस रेस्क्यू मिशन में कुल 155 विमान लगाए गए थे, जिनमें बमवर्षक, फाइटर जेट, ईंधन भरने वाले टैंकर और रेस्क्यू एयरक्राफ्ट शामिल थे। यह एक बहुत बड़ा और जटिल ऑपरेशन था। Edited by : Sudhir Sharma


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