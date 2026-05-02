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ट्रंप ने ठुकराया ईरान का ऑफर, बोले- पागलों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं दे सकते

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BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 02 May 2026 (10:39 IST) Updated Date: Sat, 02 May 2026 (10:47 IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करते, तो उनके पास परमाणु हथियार होता और इजराइल, मिडिल ईस्ट और यूरोप तबाह हो जाते। हम ऐसे पागलों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं जाने दे सकते।
 
उन्होंने फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में कहा कि आप ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं दे सकते। क्योंकि वे इसे बहुत जल्दी इजराइल नाम की जगह पर इस्तेमाल करेंगे, और वे इसे मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल करेंगे, और वे इसे यूरोप में इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है कि हम अगले होंगे, और ऐसा नहीं होने वाला। उनके पास 159 जहाज हैं। हर एक जहाज अभी समुद्र की गहराई में है।
 
ट्रंप ने कहा कि दूसरी कीमतें बहुत कम हैं, लेकिन गैसोलीन महंगा है। लेकिन जब यह खत्म हो जाएगा, तो ईरान के साथ आपके पास न्यूक्लियर वेपन के बिना दुनिया होगी। अगर आप ईरान को न्यूक्लियर वेपन रखने देंगे, तो दुनिया बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी इसलिए ऐसा नहीं होने वाला है।
 

ट्रंप ने ठुकराया ईरान का ऑफर

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने दावा किया कि उन्होंने जंग रोकने के लिए ईरान का ऑफर फिर से ठुकरा दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने नए प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे का जिक्र नहीं किया है, इससे ट्रंप नाखुश हैं।  इससे पहले ईरान ने 26 और 27 अप्रैल को भी अपना प्रस्ताव भेजा था जिसे वे ठुकरा चुके हैं।
 
ईरान का कहना है कि होर्मुज को तुरंत खोलना चाहिए, परमाणु मुद्दे पर बात में बातचीत होगी। जबकि ट्रंप चाहते हैं कि दोनों चीजें एकसाथ हों।
edited by : Nrapendra Gupta 

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