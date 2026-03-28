Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (07:36 IST)
Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (07:44 IST)
Trump Slip of Tongue: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यक्रम के दौरान ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ को गलती से ‘स्ट्रेट ऑफ ट्रंप’ कह दिया। हालांकि उन्होंने तुरंत अपनी बात सुधार ली, लेकिन बयान ने सुर्खियां बटोर लीं। ट्रंप ने दावा किया कि मिडिल ईस्ट अब ईरानी आतंक और न्यूक्लियर ब्लैकमेल से मुक्त होने के करीब है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत जारी है और बड़ा समझौता हो सकता है।
ट्रंप ने कहा कि उन्हें स्ट्रेट ऑफ ट्रंप खोलना होगा। मेरा मतलब है, हॉर्मुज। माफ कीजिए, यह बहुत बड़ी गलती है। फेक न्यूज वाले कहेंगे कि यह गलती से कहा गया, लेकिन मुझसे ऐसी गलतियां नहीं होती हैं या बहुत कम होती हैं।
उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है और समझौता करना चाहता है। ईरान ने बातचीत के दौरान तेल के कई जहाज भेजे हैं। पहले उन्होंने कहा कि वे तेल के 8 जहाज भेजेंगे, और अगले दिन मैंने टीवी पर देखा कि 8 जहाज निकल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 2 और जोड़ेंगे, और कुल 10 जहाज भेजे गए।'
ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोई बड़ा समझौता हो सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि किसी भी समझौते के लिए हॉर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोलना जरूरी होगा।
नोबेेल पुरस्कार पर क्या बोले ट्रंप
ट्रंप एक बार फिर खुद को पीसमेकर बताते हुए कहा कि अगर उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो फिर यह किसी को भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगला निशाना क्यूबा होगा।
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार को अपनी तय समय सीमा को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब नई डेडलाइन 6 अप्रैल तय की गई है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से दोनों देशों के बीच बातचीत जारी होने की बात कही जा रही है। वहीं, दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया है।
edited by : Nrapendra Gupta