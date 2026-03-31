हमसे तेल खरीदो या खुद लड़ना सीखो, ईरान युद्ध में साथ न देने वाले देशों पर भड़के Donald Trump

मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों को सख्त चेतावनी दी है जिन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों में अमेरिका का साथ नहीं दिया। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो देश ईंधन संकट से जूझ रहे हैं, वे या तो अमेरिका से तेल खरीदें या फिर खुद जाकर अपना रास्ता साफ करें।

'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) में खड़ा हुआ संकट ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच जारी जंग के कारण दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य, पूरी तरह ठप हो गया है। बता दें कि दुनिया की 20 प्रतिशत ऊर्जा (तेल और गैस) की जरूरतें इसी रास्ते से पूरी होती हैं। 28 फरवरी को ईरान पर हुए अमेरिकी-इजराइली हमलों के जवाब में ईरान ने इस मार्ग पर जवाबी कार्रवाई की, जिससे यहां जहाजों की आवाजाही बंद हो गई है।

ट्रंप का तीखा हमला- हिम्मत जुटाओ और खुद तेल लाओ डोनाल्ड ट्रंप काफी समय से दुनिया के देशों से होर्मुज के रास्ते को खुलवाने में मदद की अपील कर रहे थे। लेकिन समर्थन न मिलने से नाराज ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट लिखकर ब्रिटेन जैसे देशों पर तंज कसा।

ट्रंप ने लिखा- उन सभी देशों के लिए, जिन्हें होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने के कारण जेट ईंधन नहीं मिल पा रहा है- जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जिसने ईरान के खात्मे (Decapitation) के अभियान में शामिल होने से इनकार कर दिया था- मेरे पास आपके लिए दो सुझाव हैं: अमेरिका से तेल खरीदें, हमारे पास पर्याप्त भंडार है। थोड़ी हिम्मत जुटाएं, खुद उस जलडमरूमध्य में जाएं और अपना तेल खुद छीन लें (Just TAKE IT)!

अमेरिका अब मदद के लिए नहीं आएगा ट्रंप ने अपने पोस्ट में कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि ईरान अब लगभग 'तबाह' (Decimated) हो चुका है और सबसे कठिन काम पूरा हो चुका है। उन्होंने दोटूक कहा- अब आपको अपने लिए लड़ना सीखना होगा। अमेरिका अब आपकी मदद के लिए खड़ा नहीं रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे आप हमारे लिए खड़े नहीं हुए थे। जाओ और अपना तेल खुद हासिल करो!

युद्ध और तनाव की ताजा स्थिति ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध थमने के संकेत नहीं दे रहे हैं। जहां एक तरफ ट्रंप कूटनीतिक बातचीत की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ युद्ध को और व्यापक बनाने की धमकियां भी दे रहे हैं। मंगलवार को ही ईरान के रणनीतिक शहर इस्फ़हान पर बड़ा हमला किया गया, जहाँ ईरान का परमाणु संवर्धन केंद्र स्थित है। ट्रंप ने इस हमले का वीडियो भी शेयर किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है।





स्पेन के बाद इटली ने सैन्य बेस देने से किया इंकार इटली ने अमेरिका को अपने सिगोनेला मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया। कुछ दिन पहले स्पेन भी ऐसा ही कदम उठा चुका है। स्पेन ने ईरान जंग में शामिल अमेरिकी विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया था। यह बेस सिसिली आइलैंड पर है। अमेरिका यहां विमान उतरना चाहता था, लेकिन इटली ने अनुमति नहीं दी। अमेरिका के कुछ बॉम्बर विमान इटली के इस बेस पर उतरकर आगे मिडिल ईस्ट जाना चाहते थे। लेकिन इटली को इस प्लान की पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अमेरिका ने न तो इटली से इजाजत मांगी और न ही उसके सैन्य अधिकारियों से बात की। Edited by: Sudhir Sharma