समझौता नहीं किया तो खार्ग द्वीप और तेल ठिकानों पर हमला, ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, US-इजराइल की सीक्रेट मीटिंग से बढ़ा तनाव

मध्य-पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान को लेकर बड़ा और सख्त बयान दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान किसी समझौते के लिए तैयार नहीं होता, तो अमेरिका उसके प्रमुख तेल ठिकानों- खासकर खार्ग द्वीप को निशाना बना सकता है।

खार्ग द्वीप ईरान का सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र माना जाता है और यहां किसी भी हमले का सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है। ट्रंप के इस अल्टीमेटम ने पहले से ही तनावपूर्ण हालात को और भड़का दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति मिडिल ईस्ट में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए 50 हजार सैनिकों की तैनाती कर सकते हैं। वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के द्वीपों को निशाना बना सकते हैं।

आर्मी एक्सपर्ट्‍स का मानना है कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो यह संघर्ष केवल हवाई हमलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीनी युद्ध का रूप भी ले सकता है। इस बीच यूनाइटेड सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने इजराइल का दौरा किया। यहां उन्होंने Israel Defense Forces (IDF) के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई और नई युद्ध रणनीति पर चर्चा हुई।

भड़केगा भयानक युद्ध अगर अमेरिका ईरान में जमीनी युद्ध शुरू करता है, तो यह केवल दो देशों के बीच सीमित संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि पूरा पश्चिम एशिया कई मोर्चों भड़क उठेगा। ईरान के सहयोगी हाउती, हिज्बुल्लाह और हमास पहले से ही सक्रिय हैं और अलग-अलग दिशाओं से हमले कर सकते हैं। Edited by : Sudhir Sharma