ईरान पर ताबड़तोड़ हमले

अमेरिका और इजराइल ने मंगलवार को ईरान में कई जगहों पर हमला किया। सबसे बड़ा हमला खार्ग आइलैंड पर हुआ, जहां ऑइल टर्मिनल को निशाना बनाया गया। ईरान का करीब 80 से 90% कच्चा तेल यहीं से एक्सपोर्ट होता है। इसी दौरान कोम और कशान में भी पुलों को निशाना बनाया गया। काशान के पास यहयाबाद रेलवे पुल पर हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा उत्तर-पश्चिम ईरान में तबरीज-जंजान हाईवे के पुल पर भी हमला किया गया। Edited by : Sudhir Sharma

ट्रंप ने इसे दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक बताते हुए कहा कि 47 वर्षों का जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मौत का दौर अब आखिरकार खत्म होगा। अपने संदेश के अंत में उन्होंने कहा कि ईरान के महान लोगों पर की कृपा बनी रहे।