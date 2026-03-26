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तेल संकट से दुनिया में हाहाकार: फिलीपींस में इमरजेंसी, पाकिस्तान-श्रीलंका बेहाल

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iran eyes on ships passing from hormuz
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (10:48 IST) Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (10:57 IST)
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अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 27 दिनों से चल रहे भीषण युद्ध की वजह से फिलीपींस, पाकिस्तान, श्रीलंका समेत दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा हुआ है। तेल संकट की वजह से लोग परेशान हैं। पेट्रोल पंपों पर कतारें लगी हुई हैं। मांग और सप्लाय में भारी अंतर की वजह से तेल की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई है। ईरान द्वारा 5 देशों के लिए हार्मुज खोलने के फैसले से भारत, पाकिस्तान, चीन, इराक और रूस को बड़ी राहत मिल सकती है। ALSO READ: ईरान ने भारत के लिए खोला होर्मुज, इन 4 देशों को भी मिला फायदा

भारत में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं

भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टाक है। हालांकि अफवाहों की वजह से उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्रवाई करते हुए लोगों को पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराया। आम दिनों की अपेक्षा मांग कई दिनों बढ़ गई। लेकिन सरकार ने किसी को निराश नहीं किया। यहां पेट्रोल डीजल की कोई कैपिंग नहीं की गई है। शहरों में 25 दिन और गांवों में 45 दिन में घरेलू रसोई गैस उपलब्ध कराई जा रही है। 
 

फिलीपींस में आपातकाल

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक तेल बाजारों में अस्थिरता के बीच फिलीपींस ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर द्वारा लिया गया यह निर्णय देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। तेल आपूर्ति में संभावित बाधाओं और कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण सरकार ने यह कदम उठाया है, जिससे आर्थिक स्थिरता पर असर पड़ सकता है।
 

पाकिस्तान में स्कूल बंद, कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम

पाकिस्तान अपनी जरूरत का करीब 70 फीसदी तेल मिडिल ईस्ट से मंगाता है। ऐसे में हार्मुज बंद होने के बाद पाकिस्तान में तेल संकट गहरा गया है। इससे निपटने के लिए शाहबाज शरीफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को 4 दिन ही काम करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल और विश्वविद्यालय दो सप्ताह तक बंद कर दिए गए हैं। यहां पेट्रोल-डीजल की कीमतों में करीब 200 फीसदी का इजाफा हुआ।
 

बांग्लादेश में 9 से 14 दिन का ईंधन

बांग्लादेश में सरकार ने कह दिया है कि उसके भंडार में 9 से 14 दिन का ही ईंधन बचा है। ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं। 5 घंटे रोज बिजली कटौती शुरू हो गई है। कपड़ा क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है।
 

क्या है श्रीलंका का हाल 

श्रीलंका में भी पेट्रोल डीजल की किल्लत दिखाई दे रही है। इस वजह से यहां बुधवार को पब्लिक हॉलीडे अनिवार्य कर दिया गया है। पेट्रोल-डीजल खरीदने की 15 लीटर की साप्ताहिक सीमा तय कर दी गई है। क्यूआर आधारित ईंधन पास प्रणाली बनाई गई है, जिससे ज्यादा तेल कोई न खरीद सके। 
 

जर्मनी और फ्रांस में भी हाल बेहाल

जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में गैस की कीमतें 45% तक बढ़ गई हैं। कई शहरों में रात के समय हीटिंग सिस्टम बंद करने और गैर-जरूरी औद्योगिक इकाइयों को गैस लॉकडाउन के तहत रखने के निर्देश दिए गए हैं।
edited by : Nrapendra Gupta

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