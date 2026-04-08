ईरान में सीजफायर के बीच भारतीयों के लिए अलर्ट: तुरंत देश छोड़ने की सलाह
भारतीयों के लिए अलर्ट: दूतावास ने कहा- तुरंत सुरक्षित तरीके से ईरान छोड़ें
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (13:04 IST)
Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (13:25 IST)
Indian Embassy Advisory Iran: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने ईरान में अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीकों से ईरान छोड़ने की सलाह दी है।
ईरान में भारतीय दूतावास ने बुधवार को वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए ताजा एडवाइजरी जारी की है। इसमें सभी भारतीय नागरिकों से जितनी जल्दी हो सके देश छोड़ने को कहा गया है।
दूतावास ने लोगों से अपील की है कि वे केवल सुझाए गए सुरक्षित रास्तों का ही इस्तेमाल करें। बिना उसकी अनुमति और समन्वय के किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर जाने की कोशिश न करें। एडवाइजरी के साथ दूतावास ने कई इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी किए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीय तुरंत मदद ले सकें।
इससे पहले मंगलवार शाम को भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को 48 घंटे तक जहां हैं, वहीं सुरक्षित रहने की सलाह दी थी। यह एडवाइजरी उस समय आई थी जब हालात बेहद तनावपूर्ण थे और हमले तेज होने की आशंका जताई जा रही थी।
उल्लेखनीय है कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच आज से 15 दिन का सीजफायर लागू हो गया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज भी जहाजों के लिए खोल दिया है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई।
edited by : Nrapendra Gupta
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (13:04 IST)
Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (13:25 IST)