होर्मुज में फायरिंग के बीच भारतीय टैंकर का SOS, मुझे लौटने दो!', 13 जहाजों को बीच रास्ते से वापस मुड़ना पड़ा, Desh Garima ने पार किया रास्ता

Two Indian-flagged ships carrying Iraqi oil were struck by the Iranian navy in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/ayyPXBYx5S — Iranian Force (@MrImranPk) April 18, 2026

इस घटना के बाद फारस की खाड़ी के अलग-अलग हिस्सों में करीब 13 जहाजों को रुकना पड़ा या अपना रास्ता बदलना पड़ा। “Sanmar Herald” के अलावा “Desh Vaibhav”, “Desh Vibhor” और “Jag Arnav” जैसे कई जहाज इस संवेदनशील मार्ग के पास से वापस लौट गए, जबकि कुछ जहाज लारक द्वीप के पास अनुमति मिलने का इंतजार कर रहे हैं।