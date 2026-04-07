ईरान में फंसे भारतीयों को अलर्ट, अगले 48 घंटे जहां हैं, वहीं रहें, सरकार की सख्त एडवाइजरी

MEA ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि ईरान में तेज़ी से बदलते हालात को देखते हुए जो भारतीय नागरिक अभी ईरान में हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे वहीं रहें, सुरक्षित जगह पर रहें और आगे आने-जाने से बचें।ईरान के अंदर और ईरान के बॉर्डर क्रॉसिंग पर किसी भी तरह की आवाजाही पर तेहरान में भारतीय दूतावास के साथ करीबी तालमेल और दूतावास से साफ़ गाइडेंस मिलने के बाद ही विचार किया जा सकता है।