सीजफायर पर ईरान की 10 शर्तें, जिन पर अमेरिका करेगा बातचीत

US Iran Ceasefire : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 15 दिनों के सीजफायर का एलान कर दिया। ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने पर सहमत हो गया है। जानिए क्या है ईरान की 10 शर्तें जिन पर पाकिस्तान में अमेरिका चर्चा के लिए राजी हुआ है?

लेबनान के सीजफायर में शामिल होने को लेकर ईरान और इजराइल में मतभेद नजर आ रहे हैं। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि ईरान की 10 सीजफायर शर्तों में लेबनान पर हमले रोकने की बात नहीं है। वहीं ईरान का कहना है कि इजराइल को लेबनान पर हमले रोकने होंगे।

ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (SNSC) ने घोषित सशर्त संघर्ष विराम के बाद एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अधिकतम 15 दिनों के भीतर बातचीत की जाएगी। ये बातचीत इसलिए होगी ताकि मैदान में ईरान की जीत को राजनीतिक वार्ताओं में भी मजबूत किया जा सके।

सभी पक्षों ने किए जीत के दावे

अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों की पक्ष सीजफायर को अपनी जीत बता रहे हैं। हार्मुज खुलने को अमेरिका अपनी जीत बता रहा है तो इस पर अभी भी ईरान का नियंत्रण बरकरार है। इजराइल युद्धविराम नहीं चाहता लेकिन उसने भी अमेरिका की बात मानते हुए सीजफायर पर सहमति दे दी है। ईरान और इजराइल दोनों ही साफ कर चुके हैं कि युद्धविराम का मतलब युद्ध खत्म होना नहीं है।