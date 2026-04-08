सीजफायर पर ईरान की 10 शर्तें, जिन पर अमेरिका करेगा बातचीत

Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:07 IST)
Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:27 IST)
सीजफायर के लिए ईरान की 10 शर्ते
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ईरान पर कोई हमला नहीं होगा। अमेरिका आक्रामकता नहीं दिखाएगा।
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हार्मुज पर ईरान का नियंत्रण बना रहेगा।
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ईरान को यूरेनियम संवर्धन का अधिकार रहेगा।
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अमेरिका ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाएगा।
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संयुक्त राष्ट्र ईरान के खिलाफ अपने प्रस्ताव वापस ले।
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सभी द्वितियक प्रतिबंधों से ईरान को मुक्त किया जाए।
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युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई हो।
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अमेरिका इस क्षेत्र से अपने सभी सैनिक हटाए।
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लेबनान और दूसरे मोर्चे पर सभी हमले रोके जाए।
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अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान (IAEA) के प्रस्ताव खारिज हो।
क्या लेबनान पर बंद होंगे हमले?
इस्लामाबाद में होगी बात
ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (SNSC) ने घोषित सशर्त संघर्ष विराम के बाद एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अधिकतम 15 दिनों के भीतर बातचीत की जाएगी। ये बातचीत इसलिए होगी ताकि मैदान में ईरान की जीत को राजनीतिक वार्ताओं में भी मजबूत किया जा सके।
सभी पक्षों ने किए जीत के दावे
अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों की पक्ष सीजफायर को अपनी जीत बता रहे हैं। हार्मुज खुलने को अमेरिका अपनी जीत बता रहा है तो इस पर अभी भी ईरान का नियंत्रण बरकरार है। इजराइल युद्धविराम नहीं चाहता लेकिन उसने भी अमेरिका की बात मानते हुए सीजफायर पर सहमति दे दी है। ईरान और इजराइल दोनों ही साफ कर चुके हैं कि युद्धविराम का मतलब युद्ध खत्म होना नहीं है।
edited by :Nrapendra Gupta
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:07 IST)
Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (12:27 IST)