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इजराइल की हाइफा तेल रिफाइनरी पर ईरान का हमला, उठा धुएं का गुबार

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iran attacks haifa oil refinery
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (07:47 IST) Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (09:10 IST)
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अमेरिका और इजराइल द्वारा साउथ पास पर हमले के बाद ईरान ने भी खाड़ी देशों के साथ ही इजराइल के तेल और गैस रिफाइनरियों पर हमला किया है। ईरान ने गुरुवार को इजराइल में बंदरगाह शहर हाइफा की तेल रिफाइनरियों पर हमला किया। यहां आग लग गई और धुएं का गुबार भी दिखाई दिया। ALSO READ: US-Iran war : ईरान ने किया US के F-35 फाइटर जेट पर हमले का दावा, अमेरिका ने बताया इमरजेंसी लैंडिंग
 
तेल रिफाइनरियों पर हमले से हाइफा में हड़कंप मच गया। इससे उत्तरी इजरायल के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई और कई जगहों पर भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने किसी तरह के तेल या गैस लीक से इनकार किया है

क्या बोले इजराइली उर्जा मंत्री 

इजराइल के उर्जा मंत्री एली कोहेन ने कहा कि बुनियादी ढांचे को कई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अधिकांश क्षेत्रों में बिजली को बहाल कर दिया गया है और बाकी प्रभावित क्षेत्रों में भी जल्द बहाल कर दी जाएगी। 
 
इजराइल की राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा मैगन डेविड एडोम ने बताया हाइफा की बाजान समूह तेल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला किया गया है। इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। ALSO READ: US-Iran war : ईरान ने किया US के F-35 फाइटर जेट पर हमले का दावा, अमेरिका ने बताया इमरजेंसी लैंडिंग

क्या है IRGC का दावा

इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया कि उसने सटीक मिसाइलों के जरिए हाइफ़ा और दक्षिण में स्थित अशदोद की रिफाइनरियों के साथ-साथ कई सुरक्षा और सैन्य केंद्रों को निशाना बनाया।

खत्म हो रहा है ईरान 

इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'हम जीत रहे हैं और ईरान खत्म हो रहा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हथियारों का जखीरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है और उसे खत्म कर दिया जाएगा। हमने मिसाइलें और बहुत सारा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया है। ईरान का एयर डिफेंस बेकार हो गया है, उसकी नेवी समुद्र की गहराई में डूबी हुई है... अभी और काम करना बाकी है, और हम इसे करने जा रहे हैं।'
edited by : Nrapendra Gupta

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