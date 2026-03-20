इजराइल की हाइफा तेल रिफाइनरी पर ईरान का हमला, उठा धुएं का गुबार

Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (07:47 IST)
Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (09:10 IST)
तेल रिफाइनरियों पर हमले से हाइफा में हड़कंप मच गया। इससे उत्तरी इजरायल के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई और कई जगहों पर भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने किसी तरह के तेल या गैस लीक से इनकार किया है
क्या बोले इजराइली उर्जा मंत्री
इजराइल के उर्जा मंत्री एली कोहेन ने कहा कि बुनियादी ढांचे को कई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अधिकांश क्षेत्रों में बिजली को बहाल कर दिया गया है और बाकी प्रभावित क्षेत्रों में भी जल्द बहाल कर दी जाएगी।
क्या है IRGC का दावा
इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया कि उसने सटीक मिसाइलों के जरिए हाइफ़ा और दक्षिण में स्थित अशदोद की रिफाइनरियों के साथ-साथ कई सुरक्षा और सैन्य केंद्रों को निशाना बनाया।
खत्म हो रहा है ईरान
इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'हम जीत रहे हैं और ईरान खत्म हो रहा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हथियारों का जखीरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है और उसे खत्म कर दिया जाएगा। हमने मिसाइलें और बहुत सारा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया है। ईरान का एयर डिफेंस बेकार हो गया है, उसकी नेवी समुद्र की गहराई में डूबी हुई है... अभी और काम करना बाकी है, और हम इसे करने जा रहे हैं।'
edited by : Nrapendra Gupta