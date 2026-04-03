Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ईरान का बड़ा दावा, मार गिराया अमेरिकी F-15 फाइटर जेट, पायलट को बनाया बंदी! हड़कंप

Advertiesment
ईरान इजरायल युद्ध समाचार
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 (18:14 IST) Updated Date: Fri, 03 Apr 2026 (18:26 IST)
google-news
अमेरिका के बढ़ते हमले के बीच ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया है कि उसके सुरक्षा बलों ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के पायलट को पकड़ लिया है। तेहरान ने दावा किया कि यह विमान ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी सीमा के भीतर मार गिराया था। 
ALSO READ: अबू धाबी में गिरा मलबे का टुकड़ा, 5 भारतीय सहित 12 लोग घायल, एयर डिफेंस ने नाकाम किया हमला
अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई, कई सीनियर सैन्य कमांडरों और आम नागरिकों की हत्या के बाद ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर बिना उकसावे के सैन्य हमले शुरू कर दिए थे।
 
Tasnim न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिकी सेना आज सुबह से ही अपने फाइटर जेट के पायलट को ढूंढने का तलाशी अभियान चला रही है। इस लड़ाकू विमान को ईरान के सशस्त्र बलों ने मार गिराया था। इस ऑपरेशन में ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर और C-130 हरक्यूलीज विमान शामिल हैं, लेकिन अब तक उनकी कोशिशें नाकाम रही हैं। पेंटागन ने फिलहाल इस दावे की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि वे अपनी एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री की जांच कर रहे हैं।
ALSO READ: युद्ध में टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान क्यों बना रहा है सॉफ्ट टारगेट और इसके पीछे क्या है रणनीति
शुक्रवार को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने अमेरिका का एक एडवांस्ड फाइटर जेट (F-35) मार गिराया। पायलट ने समय रहते इजेक्ट कर दिया और वह ईरान के अंदर ही उतर गया। हालांकि जब तक अमेरिका की ओर से पुष्टि नहीं की जाती, ये माना नहीं जा सकता है कि फाइटर जेट को कितना नुकसान हुआ है लेकिन ईरान के दावे मजबूत हैं।  इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें कथित तौर पर मिसाइल से जेट को हवा में निशाना बनाते हुए दिखाया गया। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अबू धाबी में गिरा मलबे का टुकड़ा, 5 भारतीय सहित 12 लोग घायल, एयर डिफेंस ने नाकाम किया हमला

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels