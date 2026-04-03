ईरान का बड़ा दावा, मार गिराया अमेरिकी F-15 फाइटर जेट, पायलट को बनाया बंदी! हड़कंप

अमेरिका के बढ़ते हमले के बीच ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया है कि उसके सुरक्षा बलों ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के पायलट को पकड़ लिया है। तेहरान ने दावा किया कि यह विमान ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी सीमा के भीतर मार गिराया था।

अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई, कई सीनियर सैन्य कमांडरों और आम नागरिकों की हत्या के बाद ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर बिना उकसावे के सैन्य हमले शुरू कर दिए थे।

Tasnim न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिकी सेना आज सुबह से ही अपने फाइटर जेट के पायलट को ढूंढने का तलाशी अभियान चला रही है। इस लड़ाकू विमान को ईरान के सशस्त्र बलों ने मार गिराया था। इस ऑपरेशन में ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर और C-130 हरक्यूलीज विमान शामिल हैं, लेकिन अब तक उनकी कोशिशें नाकाम रही हैं। पेंटागन ने फिलहाल इस दावे की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि वे अपनी एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री की जांच कर रहे हैं।

शुक्रवार को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने अमेरिका का एक एडवांस्ड फाइटर जेट (F-35) मार गिराया। पायलट ने समय रहते इजेक्ट कर दिया और वह ईरान के अंदर ही उतर गया। हालांकि जब तक अमेरिका की ओर से पुष्टि नहीं की जाती, ये माना नहीं जा सकता है कि फाइटर जेट को कितना नुकसान हुआ है लेकिन ईरान के दावे मजबूत हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें कथित तौर पर मिसाइल से जेट को हवा में निशाना बनाते हुए दिखाया गया। Edited by : Sudhir Sharma