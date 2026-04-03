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दुबई में ओरेकल के दफ्तर पर ईरान का हमला, बहरीन में अमेजन को भी बनाया था निशाना

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us iran war
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 (07:38 IST) Updated Date: Fri, 03 Apr 2026 (07:49 IST)
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अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध भीषण होता नजर आ रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) की नौसेना ने दुबई में अमेरिकी टेक कंपनी ओरेकल से जुड़े एक डेटा सेंटर पर नए हमले की जिम्मेदारी ली है।
 
आईआरजीसी ने बयान जारी कर कहा कि ओरेकल का यह डेटा सेंटर दुश्मन की सैन्य और खुफिया गतिविधियों को सपोर्ट करने वाला बुनियादी ढांचा है। हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिससे सेंटर में आग लगने और सेवाओं में व्यवधान की खबरें हैं।
 
ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि यह हमला अमेरिका-इजरायल के संयुक्त अभियानों के जवाब में किया गया है, जिसमें ईरान की सैन्य और नागरिक संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है।
 
इससे पहले आईआरजीसी ने बहरीन में अमेजन वेब सर्विसेज के क्लाउड कंप्यूटिंग केंद्र पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें आग लगने और क्षेत्रीय सेवाओं में आउटेज की रिपोर्ट आई थी।
 

ईरान के टारगेट पर 30 अमेरिकी कंपनियां

ईरान का आरोप है कि OpenAI, Anthropic, Google और Microsoft जैसी कंपनियां अमेरिकी और इजराइली सेना के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ ड्रोन संचालन और 'टारगेट-सिलेक्शन' में मदद कर रही हैं। ईरान ने कुल 18 अमेरिकी कंपनियों को अपनी हिट लिस्ट में रखा है।
 
इनमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एपल, इंटेल, आईबीएम (इंटरनेशनल बिजनेस मशीन), टेस्ला, बोइंग, डेल टेक्नोलॉजीज, हेवलेट पैकार्ड (एचपी), सिस्को, ओरेकल, मेटा प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम), जेपी मॉर्गन चेस, जनरल इलेक्ट्रिक, हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज जैसी कंपनियां हैं।
edited by : Nrapendra Gupta

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