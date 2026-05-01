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कैसे 90 दिनों में 'पाताल' में पहुँच गया रियाल, 'रद्दी' बन गई ईरानी करेंसी

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Iran Rial Collapse 2026
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 01 May 2026 (14:44 IST) Updated Date: Fri, 01 May 2026 (14:54 IST)
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3 महीने पहले आप 1 डॉलर में ईरान में पूरा भोजन कर सकते थे, आज शायद सिर्फ एक कप चाय मिले। मई 2026 की शुरुआत के साथ ही ईरान की अर्थव्यवस्था 'डेथ स्पाइरल' (Death Spiral) में फंस चुकी है।

Bonbast.com और वैश्विक बाजार की ताजा रिपोर्टों के अनुसार, ईरानी रियाल (IRR) ने गिरावट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डॉलर के मुकाबले रियाल की कीमत अब 1.8 मिलियन (18 लाख) के पार पहुँच गई है। महंगाई बेकाबू है। अगर हम पिछले 3 महीनों के डेटा पर नजर डालें, तो रियाल की वैल्यू अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 250% से अधिक गिर चुकी है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक पतन है जिसने ईरानियों की जीवनभर की जमापूंजी को कागज का टुकड़ा बना दिया है।" 
 
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आम जनता पर मार: रोटी और दवा पहुँच से बाहर

ईरान में खाद्य मुद्रास्फीति (Food Inflation) ने 112% का आंकड़ा पार कर लिया है।
खाद्य संकट: ब्रेड, अनाज और मीट की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले 130% से अधिक की वृद्धि हुई है।
बेरोजगारी: 10 लाख से अधिक लोग सीधे तौर पर अपनी नौकरी खो चुके हैं।
बिजली और पानी: तेल मंत्री ने ऊर्जा खपत में कटौती के लिए सरकारी दफ्तरों को दोपहर 1 बजे के बाद बंद करने का निर्देश दिया है।
 
जहां एक ओर अमेरिकी खुफिया जानकारी का दावा है कि ईरानी अर्थव्यवस्था अब केवल कुछ ही दिनों की मेहमान है, वहीं दूसरी ओर एलेक्स वटंका (Middle East Institute) जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने दशकों से प्रतिबंधों में जीने की आदत डाल ली है। हालांकि, मौजूदा संकट 1980 के ईरान-इराक युद्ध से भी कहीं अधिक गहरा है।

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