होर्मुज स्ट्रेट में तनाव: सीजफायर के एलान के बावजूद ईरान ने जहाज पर की फायरिंग

Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (12:30 IST)
Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (12:35 IST)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान से सीजफायर बढ़ाने और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में नाकेबंदी हटाने से इनकार करने के कुछ ही घंटों बाद ईरानी सेना ने हार्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की।
यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार, ईरानी सेना की एक गनबोट ने ओमान के पास प्रोजेक्टाइल से जहाज पर हमला किया। इसमें जहाज पर लदे कुछ कंटेनरों को नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि इस हमले में कार्गो शिप में आग नहीं लगी। चालाक दल के किसी सदस्य के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
कार्गो शिप पर हमले के बाद यूकेएमटीओ ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जहाजों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की सलाह दी गई है।
ईरान ने सीजफायर को छलावा बताते हुए साफ कर दिया कि नाकेबंदी जारी रही तो दुश्मनी भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नाकेबंदी जारी रहने तक हार्मुज भी नहीं खुलेगा। ईरानी सेना की अमेरिका को चेतावनी- अगर हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा और अमेरिकी इजराइली ठिकानों पर हमले किए जाएंगे।
edited by : Nrapendra Gupta
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