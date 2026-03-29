shiv chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






US-Israel-Iran War : अमेरिकी-इजराइली हमले तेज, बंदरगाह पर 5 की मौत; जमीनी कार्रवाई की तैयारी, कई मोर्चों पर बढ़ा तनाव

Advertiesment
iran stops pakistan ship in hormuz
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 29 Mar 2026 (14:10 IST) Updated Date: Sun, 29 Mar 2026 (14:33 IST)
google-news
मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच रविवार को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों ने ईरान के रणनीतिक हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास स्थित एक बंदरगाह शहर को निशाना बनाया। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, बंदरखामीर के एक घाट (क्वे) पर हुए इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA ने इसे “अमेरिकी-ज़ायनिस्ट दुश्मन का आपराधिक हमला” बताया है।
ALSO READ: Iran-US-Israel युद्ध से Lockdown के मुहाने पर पहुंचा Pakistan, हालात हुए बेकाबू
इसी बीच, इजरायली सेना ने दावा किया है कि ईरान में हमलों की एक और लहर पूरी कर ली गई है। राजधानी तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाजें सुने जाने के कुछ ही घंटों बाद यह बयान सामने आया। इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) के अनुसार, इन हमलों में हथियार भंडारण और उत्पादन केंद्रों के साथ-साथ एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया।
 
वहीं, अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ईरान में हफ्तों तक चलने वाले जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना में स्पेशल ऑपरेशन फोर्स और सामान्य इन्फैंट्री सैनिकों द्वारा छापेमारी शामिल हो सकती है। हालांकि, राष्ट्रपति Donald Trump इन योजनाओं को मंजूरी देंगे या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
 
युद्ध के पांचवें सप्ताह में प्रवेश के साथ ही ट्रंप प्रशासन ने मध्य पूर्व में अमेरिकी मरीन तैनात कर दिए हैं और अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिकों को भी भेजने की योजना बनाई जा रही है। दूसरी ओर, इजरायल ने रविवार तड़के यमन से दागी गई एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब ईरान समर्थित हूती विद्रोही भी इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं। इजरायली सेना ने नागरिकों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
ALSO READ: मध्य पूर्व तनाव के बीच परमाणु ताकत बढ़ाने में जुटा उत्तर कोरिया, ईरान-इजराइल युद्ध के बीच किम का बड़ा कदम
उधर, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने शनिवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी-इजरायली हमलों में ईरानी विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया गया, तो वह मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी विश्वविद्यालयों पर हमला कर सकता है। IRGC ने अमेरिका से सोमवार दोपहर तक इस हमले की निंदा करने की मांग भी की है।
 

इजरायल में युद्ध विरोधी प्रदर्शन

शनिवार को तेल अवीव समेत कई शहरों में सैकड़ों लोग युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरे। ये प्रदर्शन बिना अनुमति के थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने हटाने की कोशिश की। हालांकि, पिछले साल गाजा युद्ध के दौरान हुए बड़े प्रदर्शनों की तुलना में इनकी संख्या अभी कम है, लेकिन विरोध धीरे-धीरे बढ़ता दिख रहा है।
 

इराक में भी बढ़ा तनाव

अमेरिका ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के नेता Nechirvan Barzani के आवास पर हुए ड्रोन हमले की निंदा की है और इसके लिए ईरान समर्थित मिलिशिया को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसे इराक की संप्रभुता और स्थिरता पर सीधा हमला बताया। वहीं, इराक के मोसुल शहर में हुए एक हमले में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। इराकी गृह मंत्रालय ने इस हमले के लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है।
ALSO READ: Iran-US-Israel युद्ध से Lockdown के मुहाने पर पहुंचा Pakistan, हालात हुए बेकाबू

इजरायल पर ईरानी मिसाइल हमला

शनिवार को ईरान द्वारा दागी गई एक मिसाइल ने मध्य इजरायल के एक गांव एश्ताओल में रिहायशी इलाके को निशाना बनाया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए और जमीन में बड़ा गड्ढा बन गया। इससे पहले इसी क्षेत्र में हुए एक हमले में 9 लोगों की मौत हो चुकी थी।
ALSO READ: US-Iran Conflict : ईरान के साथ महायुद्ध की तैयारी? समंदर में उतरा अमेरिका का सबसे घातक युद्धपोत USS Tripoli, 3500 कमांडो तैनात

यूरोप तक असर

फ्रांस के गृह मंत्री Laurent Nunez ने पेरिस में बैंक ऑफ अमेरिका की इमारत को बम से उड़ाने की नाकाम साजिश को मध्य पूर्व युद्ध से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि यह यूरोप के अन्य हिस्सों में हुई इसी तरह की घटनाओं से मिलता-जुलता है। कुल मिलाकर, अमेरिका-ईरान-इजरायल के बीच चल रहा यह संघर्ष अब 30वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इसके दायरे में लगातार नए देश और मोर्चे जुड़ते जा रहे हैं, जिससे वैश्विक चिंता और बढ़ गई है।

यूनिवर्सिटी को जानबूझकर बनाया निशाना

ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और इजरायल पर ये आरोप लगाया है कि दोनों देश जानबूझकर विश्वविद्यालयों पर हमले कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिका और इजरायल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने युद्ध के दौरान जानबूझकर कई विश्वविद्यालयों और रिसर्च सेंटर पर हमला किया। इन हमलों में इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और तेहरान में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल हैं।
बघाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी-इजरायली हमले का असली मकसद सामने आ रहा है: यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर, ऐतिहासिक स्मारकों और जाने-माने वैज्ञानिकों को सिस्टमैटिक तरीके से निशाना बनाकर हमारे देश की वैज्ञानिक नींव और सांस्कृतिक विरासत को कमजोर करना।” ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक, युद्ध की वजह से ईरान में कम से कम 600 शैक्षिक जगहों को नुकसान पहुंचा है या वे नष्ट हो गई हैं।
 
उन्होंने लिखा कि इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और तेहरान में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन कई यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर में से सिर्फ दो हैं जिन पर हमलावरों ने पिछले 30 दिनों में जानबूझकर हमला किया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और आने वाले खतरे का मुकाबला करना सिर्फ झूठे बहाने थे, सिर्फ मनगढ़ंत बातें जो उनके असली इरादे को छिपाने के लिए बनाई गई थीं। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

GUJCET 2026: गुजरात में गुजकेट परीक्षा आयोजित, सूरत में 20 हजार से ज्यादा छात्र होंगे शामिल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels