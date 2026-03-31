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राहत सामग्री लेने भारत आ रहा विमान US एयर स्ट्राइक में क्षतिग्रस्त, अमेरिका पर भड़का ईरान

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mahan airlines
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Tue, 31 Mar 2026 (12:59 IST) Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 (13:12 IST)
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ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर अमेरिकी हवाई हमले में महान एयर (ईरान एयरलाइंस) का एक विमान क्षतिग्रस्त हुआ है। यह विमान भारत जाने वाला था ताकि वहां से दवाइयां और मदद का सामान लाकर लोगों तक पहुंचाया जा सके। ईरान ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे वॉर क्राइम और अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया है।
 
भारत में स्थित ईरान के दूतावास ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'विमान में कई देशों से मंगवाई गई दवाएं और चिकित्सा उपकरण थे और वह एक मानवीय मिशन पर था। ऐसे नागरिक विमान को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियमों का उल्लंघन है और मानवीय क़ानून के सिद्धांतों के विपरीत है।' ALSO READ: अमेरिका ने ईरान में दागे 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम, ट्रंप ने शेयर किया वीडियो
 
ईरानी दूतावास ने कहा कि शिकागो कन्वेंशन (1944) और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन (1971) के मुताबिक, नागरिक विमानों की सुरक्षा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय अपराध मानी जाती है। दूतावास ने सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अपील करते हुए कहा कि इस हमले पर तुरंत कार्रवाई करें, जिम्मेदार लोगों को सजा दें और भविष्य में ऐसे खतरों को रोकें।

मशहद एयरपोर्ट ईरान के रजावी खुरासान प्रांत के मशहद में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये एयरपोर्ट नागरिक और सैन्य दोनों तरह की उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ALSO READ: ट्रंप का 39 साल पुराना वीडियो वायरल, ईरान पर हमले को लेकर कही थी बड़ी बात
 
गौरतलब है कि 28 फरवरी से ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच जारी भीषण जंग में अली खामेनेई समेत 3000 से ज्‍यादा ईरानियों की मौत हो चुकी है। ईरान भी इजराइल के साथ ही खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है।
edited by : Nrapendra Gupta 

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