Hormuz के लिए ईरान का नया चक्रव्यूह, भारत पर क्या होगा असर, ट्रंप ने दी नई धमकी

वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ी चिंता

खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच यह बयान सामने आया है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम तेल परिवहन मार्गों में शामिल है और वैश्विक तेल एवं गैस आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। हालांकि तनाव के बावजूद तेल, गैस और एलपीजी लेकर चलने वाले कई बड़े जहाजों ने फिर से इस मार्ग से गुजरना शुरू कर दिया है। ब्लूमबर्ग की शिप-ट्रैकिंग रिपोर्ट के अनुसार रविवार के बाद से कम से कम 10 बड़े जहाज होर्मुज से गुजरे हैं। इनमें भारत आने वाले एलपीजी जहाज ‘सिमी’ और ‘एनवी सनशाइन’ भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक संवेदनशील क्षेत्र से गुजरते समय इन जहाजों ने अस्थायी रूप से अपने ट्रांसपोंडर बंद कर दिए थे। बाद में ओमान की खाड़ी में पहुंचने के बाद उनकी लोकेशन फिर दिखाई देने लगी।



