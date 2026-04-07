Kharg Island पर अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, ईरान ने भी दी चेतावनी

Two pharmacists killed as US-Israeli aggression targets 25 Iranian pharma units in 40 days https://t.co/H8jvhJAeVs — Press TV ???? (@PressTV) April 7, 2026

ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र Kharg Island पर एक बार फिर कई हमलों की खबरें सामने आई हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच युद्धविराम (ceasefire) को लेकर बातचीत लगभग ठप पड़ चुकी है और तनाव चरम पर पहुंच गया है। खार्ग द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, जहां से देश के करीब 90% तेल निर्यात होता है। ईरान ने अपने पड़ोसियों को भी चेतावनी दी है।ईरान की IRGC नौसेना की वायु रक्षा प्रणाली ने सोमवार रात केशम द्वीप के ऊपर अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। ट्रंप ने ईरान को जो अल्टीमेटम दिया है वह खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। इजराइल तो लगातार हमला कर ही रहा है। इस बीच अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं।