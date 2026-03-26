ईरान ने भारत के लिए खोला होर्मुज, इन 4 देशों को भी मिला फायदा

Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (08:55 IST)
Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (09:07 IST)
Strait of Hormuz : मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज से निर्बाध आने-जाने की अनुमति दी है। इन देशों में भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान शामिल है।
अराघची के बयान से साफ हो गया है कि भारत के जहाजों को हार्मुज से सुरक्षित रास्ता मिल गया है। हालांकि जहाजों को यहां से गुजरने से पहले ईरान के अधिकारियों से समन्वय करना होगा।
पाकिस्तान को दिया था बड़ा झटका
अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थता का प्रयास कर रहे पाकिस्तान को बुधवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब ईरान की IRGC ने कराची जा रहे एक जहाज को वापस लौटा दिया। बताया जा रहा है कि उसके पास हार्मुज से गुजरने की मंजूरी नहीं थी।
क्यों महत्वपूर्ण हैं होर्मुज स्ट्रेट
गौरतलब है कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत अहम समुद्री रास्ता है। यह संकरा समुद्री रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। हर साल दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और ईरान जैसे देशों के ऊर्जा निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है।
अमेरिका और इजराइल के साथ पिछले 27 दिनों से जारी युद्ध की वजह से ईरान ने हार्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर शिकंजा कस दिया है। इस वजह से दुनियाभर में तेल संकट गहरा गया है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के कारण वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल देखा जा रहा है।
बहरहाल मित्र देशों के लिए हार्मूज खुलने से भारत में तेल सप्लाय सामान्य होगी और पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता आएगी।
edited by : Nrapendra Gupta