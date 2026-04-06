45 दिन का सीजफायर, ईरान की 10 शर्तें, क्या फैसला लेंगे Donald Trump

???? TRUMP: "Iran cannot have a nuclear weapon...They just don't want to say 'uncle.' They don't want to cry, as the expression goes, 'uncle', but they will. And if they don't, they'll have no bridges. They'll have no power plants. They'll have no anything." pic.twitter.com/UsJe0jFlVg — Breaking911 (@Breaking911) April 6, 2026

ट्रंप ने सोमवार को भी अपनी चेतावनी दोहराई। इससे पहले भी वह कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं, जहां समयसीमा तय की गई लेकिन बाद में बातचीत की संभावनाएं भी बनी रहीं। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थों की कोशिशें जारी हैं, ताकि दोनों देशों के बीच सहमति से समाधान निकल सके और क्षेत्र में तनाव कम हो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- ईरान के लड़ाके बहुत सही है। हम ईरान में उनका सफाया कर रहे हैं।ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। वे बस 'अंकल' नहीं कहना चाहते। वे रोना नहीं चाहते, जैसा कि कहावत है, 'अंकल', लेकिन वे कहेंगे। और अगर वे नहीं रोते, तो उनके पास कोई पुल नहीं होगा। उनके पास कोई पावर प्लांट नहीं होगा। उनके पास कुछ भी नहीं होगा।Edited by : Sudhir Sharma