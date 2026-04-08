ईरान ने फिर बंद किया Strait of Hormuz, लेबनान में 254 मौत के बाद भड़का तनाव, समझौता तोड़ने की धमकी

Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (23:47 IST)
Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (23:57 IST)
ईरान ने बुधवार को स्पष्ट कहा कि इजराइल अगर लेबनान पर हमले जारी रखता है और सीजफायर का उल्लंघन करता है तो वह इस समझौते से बाहर हो जाएगा। Tasnim न्यूज एजेंसी के अनुसार इजरायली हमलों के बाद ईरान ने Strait of Hormuz से तेल टैंकरों की आवाजाही भी रोक दी है। हालांकि इससे पहले अमेरिका की मध्यस्थता वाले सीजफायर के बाद दो टैंकर सुरक्षित गुजर चुके थे। ईरानी मीडिया और Al Jazeera की रिपोर्ट के अनुसार लेबनान पर इजरायल की बमबारी को लेकर ईरान का सख्त रुख है।
इजराइल का कहना है कि लेबनान इस सीजफायर का हिस्सा नहीं है। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने बुधवार को लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका में ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इजराइल को सीजफायर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया। पोस्ट में अमेरिका पर भी तीखा हमला किया गया। इसमें लिखा गया, 'ट्रंप, अगर आप इजराइल जैसे ‘बेकाबू कुत्ते’ को नहीं रोक सकते, तो क्या हम आपके लिए इन्हें पट्टा पहनाएं?
रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान सीजफायर से हटने और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। Tasnim ने एक सूत्र के हवाले से कहा कि अगर हमले नहीं रुके, तो ईरान समझौता खत्म कर देगा। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइली हमलों में 254 लोगों की मौत हुई और 1,165 लोग घायल हुए हैं।
इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा- मिशन अभी अधूरा
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि इजराइल का 'मिशन अभी अधूरा' है और जरूरत पड़ी तो युद्ध दोबारा शुरू किया जा सकता है। नेतन्याहू ने बताया कि सीजफायर पर उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहमति थी, लेकिन अभी कुछ लक्ष्य बाकी हैं जिन्हें या तो समझौते से या फिर युद्ध के जरिए हासिल किया जाएगा। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि इजराइल ने ईरान की मिसाइल उत्पादन क्षमता को काफी हद तक नष्ट कर दिया है और फिलहाल जो हमले हो रहे हैं, वे पुराने स्टॉक से किए जा रहे हैं। Edited by : Sudhir Sharma
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (23:47 IST)
Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (23:57 IST)