पाकिस्तान पहुंचते ही गालिबाफ ने दिखाया ‘Minab168’ का दर्द: विमान में बच्चों की तस्वीरें और बैग देख दुनिया भावुक

Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (09:27 IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (09:38 IST)
Iran-US truce talk Minab168: ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेलर गालिबाफ 70 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान पहुंचे और शांति वार्ता से पहले ‘Minab168’ की दर्दनाक तस्वीरें साझा कीं। विमान में बच्चों की तस्वीरें, बैग और जूते रखकर युद्ध में मारे गए मासूमों को श्रद्धांजलि दी गई।
गालिबाफ की भावुक करने वाली पोस्ट
गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर विमान की अपनी एक तस्वीर साझा की। भावुक करने देने वाली इस तस्वीर में उन बच्चों की फोटो है, जो युद्ध की आग में जल चुके हैं। तस्वीर में वे सीटों के पीछे चिपकाई गई बच्चों की तस्वीरों को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं।
तस्वीर में स्पीकर गालिबाफ विमान के अंदर खड़े हैं और सीटों के पीछे चिपकाई गई छोटे-छोटे बच्चों की फोटो को गौर से देख रहे हैं। हर सीट के पीछे एक मासूम बच्चे की तस्वीर लगी हुई है। साथ ही हर सीट पर स्कूली बैग और जूते भी रखे गए हैं। ये बैग और जूते उन बच्चों के हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे।
क्या है Minab168?
ईरानी स्पीकर गालिबाफ ने इस तस्वीर के साथ पोस्ट लिखा- ‘इस उड़ान में मेरे साथी #Minab168।’ ईरान युद्ध के पहले दिन ईरान के मिनाब शहर में स्थित शजरह तैय्यबेह प्राथमिक विद्यालय पर मिसाइल हमला हुआ था। अमेरिका और इजरायल ने हमला किया था। इस हमले में 168 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे जो क्लासरूम में पढ़ रहे थे।
जब स्कूल पर मिसाइल गिरी तब बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल की दीवारें ढह गईं। बच्चे चीखते-चिल्लाते दब गए। कुछ के जूते और बैग ही बचे। वही बैग और जूते आज गालिबाफ के विमान में हर सीट पर रखे हैं।
गौरतलब है कि ईरान-अमेरिका के बीच आज पाकिस्तान में शांति वार्ता होगी। पाकिस्तान में ईरानी डेलीगेशन का आगमन हो चुका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी कुछ ही घंटों में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे।
edited by : Nrapendra Gupta
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (09:27 IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (09:38 IST)