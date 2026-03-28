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सऊदी अरब में ईरानी हमले से थर्राया अमेरिकी बेस, 10 सैनिक घायल

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Iran missile attack
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (11:05 IST) Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (11:26 IST)
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Middle East युद्ध के दौरान ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिका के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलों के साथ-साथ विनाशकारी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी बेस को भारी नुकसान हुआ। हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए।
 
अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर 6 अप्रैल तक हमला नहीं करने की घोषणा के 1 दिन बाद ही इजराइली सेना ने ईरान के ऊर्जा और परमाणु संयंत्रों को अपना निशाना बनाया। ALSO READ: ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र पर इजराइल का हमला, IAEA ने दी बड़ी चेतावनी

बताया जा रहा है कि इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमले के कुछ ही देर बाद ईरानी सेना ने भी प्रिंस सुल्तान एयर बेस को अपना निशाना बनाया। इस हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
 
ईरानी हमले में अमेरिका के रिफ्यूलिंग विमानों को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने तेल अवीव पर भी मिसाइल हमले किए। इन हमलों में 1 व्यक्ति की मौत हो गई।
 

300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल

अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जारी आंकड़ों के अनुसार, 28 फरवरी से इस संघर्ष में अब तक 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। 10 की हालत गंभीर है। वहीं ज्यादातर सैनिक ड्यूटी जॉइन कर चुके हैं।
 
गौरतलब है कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच पिछले 29 दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान में भारी तबाही हुई तो ईरान ने भी इजराइल के साथ ही खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर जमकर हमले किए। इस बीच ईरान ने अमेरिकी कंपनियों से भी खाड़ी देश छोड़कर जाने को कहा है।
edited by : Nrapendra Gupta

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