सऊदी अरब में ईरानी हमले से थर्राया अमेरिकी बेस, 10 सैनिक घायल

Middle East युद्ध के दौरान ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिका के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलों के साथ-साथ विनाशकारी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी बेस को भारी नुकसान हुआ। हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए।

बताया जा रहा है कि इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमले के कुछ ही देर बाद ईरानी सेना ने भी प्रिंस सुल्तान एयर बेस को अपना निशाना बनाया। इस हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

ईरानी हमले में अमेरिका के रिफ्यूलिंग विमानों को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने तेल अवीव पर भी मिसाइल हमले किए। इन हमलों में 1 व्यक्ति की मौत हो गई।

300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जारी आंकड़ों के अनुसार, 28 फरवरी से इस संघर्ष में अब तक 300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। 10 की हालत गंभीर है। वहीं ज्यादातर सैनिक ड्यूटी जॉइन कर चुके हैं।

गौरतलब है कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच पिछले 29 दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान में भारी तबाही हुई तो ईरान ने भी इजराइल के साथ ही खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर जमकर हमले किए। इस बीच ईरान ने अमेरिकी कंपनियों से भी खाड़ी देश छोड़कर जाने को कहा है।

edited by : Nrapendra Gupta