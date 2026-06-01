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लेबनान पर इजराइली हमलों से भड़का ईरान, अमेरिका से वार्ता रोकने की दी चेतावनी

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BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Mon, 01 Jun 2026 (23:42 IST) Updated Date: Mon, 01 Jun 2026 (23:56 IST)
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ईरान ने संकेत दिया है कि अमेरिका के साथ किसी भी समझौते के लिए लेबनान में युद्धविराम अनिवार्य शर्त है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, यदि इजरायल दक्षिणी लेबनान में अपने सैन्य अभियान और हमलों का विस्तार करता है तो तेहरान अमेरिका के साथ चल रही वार्ताओं को निलंबित कर सकता है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच हालिया सैन्य कार्रवाइयों ने दोनों देशों के बीच पहले से ही नाजुक स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया है। इसके चलते वार्ताएं भी प्रभावित होती दिख रही हैं।
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अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा सैन्य तनाव

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने दावा किया कि सप्ताहांत में उसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड स्टेशन और ड्रोन ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार यह कार्रवाई ईरान द्वारा अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराने के जवाब में की गई। वहीं, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने उस एयरबेस को निशाना बनाया, जहां से अमेरिकी हमला शुरू किया गया था। हालांकि ईरान ने उस सैन्य अड्डे का स्थान सार्वजनिक नहीं किया।
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लेबनान में इजरायल की घुसपैठ से बढ़ी चिंता

इस बीच इजरायली सेना ने लेबनान के भीतर गहराई तक सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है और इससे अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे कूटनीतिक प्रयासों पर भी खतरा मंडराने लगा है।
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तनाव बढ़ने के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio ने लेबनान के राष्ट्रपति Joseph Aoun और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने प्रस्ताव रखा है कि पहले चरण में हिज्बुल्लाह इजरायल पर सभी हमले बंद करे और इसके बदले इजरायल बेरूत में सैन्य कार्रवाई का विस्तार न करे।
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ट्रंप बोले- ईरान समझौता करना चाहता है

 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान वास्तव में अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है और ऐसा समझौता अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के हित में होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, “ईरान वास्तव में एक समझौता करना चाहता है और यह अमेरिका तथा हमारे सहयोगियों के लिए अच्छा साबित होगा।” हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा संघर्ष को लेकर हो रही राजनीतिक टिप्पणियों के कारण ईरान के साथ बातचीत करना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो गया है।
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कुवैत में मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम

उधर, कुवैत ने सोमवार को अपने हवाई रक्षा तंत्र के जरिए कई मिसाइल और ड्रोन हमलों को विफल कर दिया। देशभर में सायरन बजने के बाद कुवैती सेना ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में जुटे हैं। कुवैती सेना के मुताबिक यदि विस्फोट जैसी आवाजें सुनाई दें तो वे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा हमलों को इंटरसेप्ट करने के कारण हैं।वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर बढ़ रहे ड्रोन को भी सफलतापूर्वक मार गिराया गया।

पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव

लेबनान, इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता की आशंकाएं बढ़ा दी हैं। कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन जमीनी हालात तेजी से बदल रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष के और व्यापक होने का खतरा बना हुआ है। Edited by : Sudhir Sharma

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