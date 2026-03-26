मॉस्को में व्यापारिक नेताओं को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि यह संघर्ष पहले से ही अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स, उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन) को बाधित कर रहा है। साथ ही, यह हाइड्रोकार्बन, धातुओं और उर्वरक कंपनियों पर भी भारी दबाव डाल रहा है। पुतिन ने आगे कहा कि मध्य पूर्व के संघर्ष के परिणामों का अभी सटीक अनुमान लगाना कठिन है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस संघर्ष में शामिल हैं, वे खुद भी किसी चीज की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, और हमारे लिए तो यह और भी मुश्किल है।