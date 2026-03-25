One vengeance for all : क्या ईरान ने AI वीडियो से बताए मंसूबे, कहा- एक बदला सबसे, सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

Iran ???????? just released this emotional video



I don’t think they are stopping until all their objectives have been met pic.twitter.com/0jmyZbkkaY — . (@LBGamestips) March 25, 2026

आरटी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए गए इस वीडियो में कई वैश्विक संघर्षों को एक साथ जोड़कर दिखाया गया है। एआई विजुअल्स के जरिए इसमें अमेरिका के इतिहास और वर्तमान सैन्य हस्तक्षेपों पर निशाना साधा गया है।वीडियो में मूल अमेरिकी (Native Americans) इतिहास से लेकर हिरोशिमा पर परमाणु हमला, वियतनाम युद्ध और यमन, अफगानिस्तान, इराक, गाजा व फिलिस्तीन में जारी संघर्षों को एक कड़ी में पिरोया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें 'एपस्टीन द्वीप' (Epstein Island) पर एक छोटी लड़की को भी दिखाया गया है। इसके जरिए अमेरिका पर वैश्विक स्तर पर पीड़ा पहुंचाने का आरोप मढ़ा गया है।