ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र पर इजराइल का हमला, IAEA ने दी बड़ी चेतावनी

US Israel Iran War
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (10:05 IST) Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (10:16 IST)
अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध 29वें दिन और तेज हो गया। इजराइल ने ईरान में बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर बड़ा हमला किया। हालांकि राहत की बात यह है कि इससे न तो रिएक्टर को कोई नुकसान हुआ और न ही किसी तरह का रेडिएशन लीक हुआ है। ALSO READ: हार्मुज को ‘स्ट्रेट ऑफ ट्रंप’ बोल गए ट्रंप! फिर बोले- मुझसे ऐसी गलतियां नहीं होती
 

IAEA की संयम बरतने की अपील

IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने इस तरह के हमलों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी परमाणु रिएक्टर को नुकसान पहुंचता है, तो बड़ा रेडियोधर्मी हादसा हो सकता है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। IAEA ने यह भी बताया कि ईरान के खोंदाब स्थित हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट पर भी हमला किया गया।
 

स्टील फैक्ट्री पर भी हमले

इसके अलावा, ईरान की खुजिस्तान स्टील प्रोडक्शन फैक्ट्री पर भी हमला हुआ। यहां कोबाल्ट-60 और सीजियम-137 जैसे रेडियोधर्मी स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है। इस हमले के बाद भी प्लांट के बाहर किसी तरह का रेडिएशन नहीं फैला। IAEA के अनुसार, यज्द प्रांत में स्थित शाहिद रेजायी नेजाद येलो केक प्रोडक्शन फैसिलिटी पर भी हमला किया गया। हालांकि, यहां भी बाहरी इलाकों में रेडिएशन स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है।

'हमलों की भारी कीमत चुकाएगा इजरायल'

इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, ईरान के 2 सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों और संवेदनशील परमाणु संयंत्रों सहित प्रमुख बुनियादी ढांचे पर हमलों के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी होगी।
 
अराघची ने कहा कि इजराइल ने इस्पात कारखानों, एक बिजली संयंत्र और नागरिक परमाणु स्थलों जैसी प्रमुख औद्योगिक संपत्तियों को निशाना बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये हमले अमरीका के समन्वय से किए गए हैं। ये हमले ट्रंप द्वारा ईरान के ऊर्जा स्थलों पर अमेरिका के हमलों पर विराम को 10 दिन बढ़ाने के एक दिन से भी कम समय बाद हुए हैं।
edited by : Nrapendra Gupta

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

अगला लेख

LIVE: नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली गिरफ्तार

