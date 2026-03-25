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कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक में धमाका से लगी आग

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Iran Drone Attack Hits Kuwait Airport Fuel Tank
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (11:22 IST) Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (11:32 IST)
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US Israel Iran War : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान युद्ध में जीत का दावा किए जाने के बाद ईरान ने कुवैत के अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया। इस दौरान एक फ्यूल टैंक में धमाके के बाद आग लग गई।
 
कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ईरानी ड्रोन ने फ्यूल टैंक को निशाना बनाया। फ्यूल टैंक में धमाके से एयरपोर्ट पर आग लग गई। आपातकालीन प्रक्रियाओं को लागू किया और आग पर काबू पाने के लिए दमकलकर्मियों को तैनात किया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बयान जारी कर कहा कि इस हमले से सीमित नुकसान हुआ है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
 
बताया जा रहा है कि कुवैत की सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। सेना ने लोगों से अपील की है कि वे सरकार के सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।
 
गौरतलब है कि 28 फरवरी से कुवैत में ईरानी हमले में 6 लोग मारे जा चुके हैं। ईरानी ड्रोन पिछले 26 दिनों में कई बार कुवैत एयरपोर्ट पर हमला कर चुके हैं।
 

ईरान ने ट्रंप के दावे को नकारा

ईरान की सेना ने ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहीम जोल्फाघरी ने कहा कि अमेरिका की बात सही नहीं है और कोई बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अपनी असफलता को समझौता मत कहिए। हालात तब तक ठीक नहीं होंगे, जब तक हमारी शर्तें पूरी नहीं होतीं।
 

फिलीपींस में एनर्जी इमरजेंसी

फिलीपींस ने देश में एनर्जी इमरजेंसी लागू कर दी है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा कि देश में बिजली और तेल की सप्लाई पर खतरा बढ़ गया है, इसलिए यह कदम उठाना पड़ा। लोगों से बिजली और ईंधन बचाने की अपील की गई है, साथ ही फ्यूल सस्ता करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। 
edited by : Nrapendra Gupta

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