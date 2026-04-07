Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






युद्ध के हालातों के बीच खुशखबरी, LPG सिलेंडर की सप्लाई दोगुनी करने का आदेश

Advertiesment
Migrant workers LPG scheme
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (17:23 IST) Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (17:27 IST)
google-news
केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए 5 किलोग्राम फ्री ट्रेड LPG (FTL) सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं।
ALSO READ: Kharg Island पर अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, ईरान ने भी दी चेतावनी
पत्र के मुताबिक, हर राज्य में प्रवासी मजदूरों को दिए जाने वाले 5 किलो FTL सिलेंडरों की दैनिक आपूर्ति को दोगुना किया जाएगा। यह बढ़ोतरी 2-3 मार्च 2026 के दौरान प्रवासी मजदूरों को दी गई औसत दैनिक सप्लाई (सिलेंडरों की संख्या) के आधार पर तय की गई है।
 
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ी हुई आपूर्ति पहले तय 20 प्रतिशत की सीमा (21 मार्च 2026 के पत्र के पैरा 2(a) में उल्लेखित) से अधिक होगी। यानी अब राज्यों को जरूरत के मुताबिक अधिक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। निर्देशों के अनुसार, ये 5 किलो FTL सिलेंडर राज्य सरकारों या उनके खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों के पास ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) की मदद से उपलब्ध कराए जाएंगे। इनका उपयोग केवल संबंधित राज्यों में प्रवासी मजदूरों को सप्लाई करने के लिए ही किया जाएगा। 
ALSO READ: Manipur में बड़ा बवाल, रॉकेट हमले में 2 बच्चों की मौत, 5 जिलों में इंटरनेट बंद
सरकार के इस फैसले को प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब कई राज्यों में कामकाजी आबादी की निर्भरता सस्ती रसोई गैस पर बढ़ी हुई है। Edited by : Sudhir Sharma 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (17:23 IST) Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (17:27 IST)

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अब मगरमच्छ करेंगे सीमा की रखवाली! घुसपैठ रोकने के लिए सरकार का मास्टर प्लान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels