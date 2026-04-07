युद्ध के हालातों के बीच खुशखबरी, LPG सिलेंडर की सप्लाई दोगुनी करने का आदेश

Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (17:23 IST)
Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (17:27 IST)
केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए 5 किलोग्राम फ्री ट्रेड LPG (FTL) सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं।
पत्र के मुताबिक, हर राज्य में प्रवासी मजदूरों को दिए जाने वाले 5 किलो FTL सिलेंडरों की दैनिक आपूर्ति को दोगुना किया जाएगा। यह बढ़ोतरी 2-3 मार्च 2026 के दौरान प्रवासी मजदूरों को दी गई औसत दैनिक सप्लाई (सिलेंडरों की संख्या) के आधार पर तय की गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ी हुई आपूर्ति पहले तय 20 प्रतिशत की सीमा (21 मार्च 2026 के पत्र के पैरा 2(a) में उल्लेखित) से अधिक होगी। यानी अब राज्यों को जरूरत के मुताबिक अधिक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। निर्देशों के अनुसार, ये 5 किलो FTL सिलेंडर राज्य सरकारों या उनके खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों के पास ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) की मदद से उपलब्ध कराए जाएंगे। इनका उपयोग केवल संबंधित राज्यों में प्रवासी मजदूरों को सप्लाई करने के लिए ही किया जाएगा।
सरकार के इस फैसले को प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब कई राज्यों में कामकाजी आबादी की निर्भरता सस्ती रसोई गैस पर बढ़ी हुई है। Edited by : Sudhir Sharma
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Tue, 07 Apr 2026 (17:23 IST)
Updated Date: Tue, 07 Apr 2026 (17:27 IST)