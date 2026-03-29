No Kings : ट्रंप और ईरान युद्ध के खिलाफ फूटा आक्रोश, सड़कों पर प्रदर्शन में उतरे लाखों लोग

अमेरिका और यूरोप के कई शहरों में ‘No Kings’ नाम से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शन डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की नीतियों और ईरान के साथ जारी युद्ध के खिलाफ किए गए। इस संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व को हिला दिया है, ऊर्जा कीमतों में उछाल लाया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि, महंगाई और स्टैगफ्लेशन जैसी आशंकाओं को बढ़ा दिया है। San Diego में करीब 40 हजार लोग सड़कों पर उतरे, जबकि Washington, D.C. में लोग लिंकन मेमोरियल से नेशनल मॉल तक मार्च करते नजर आए। New York City में सिविल लिबर्टीज संगठनों ने ट्रंप प्रशासन पर लोगों को डराने का आरोप लगाया। वहीं Los Angeles में हालात तनावपूर्ण हो गए, जहां पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।