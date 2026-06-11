ओमान तट के पास मर्चेंट नेवी जहाज 'सेटेबेलो' पर बड़ा हमला: 3 भारतीय नाविकों की मौत

Publish Date: Thu, 11 Jun 2026 (13:12 IST)
Updated Date: Thu, 11 Jun 2026 (13:23 IST)
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, पलाऊ के झंडे वाले 'एमटी सेटबेलो' (MT Settebello) जहाज पर हुई दुखद घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। दुख की बात है कि शुरुआत में लापता बताए गए तीन भारतीय नाविकों के शव मिलने और उनकी पहचान होने के बाद अब उनके निधन की पुष्टि हो गई है।
उन्होंने कहा कि यह हमारे समुद्री (मैरीटाइम) परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। दुख की इस कठिन घड़ी में मोदी सरकार शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके परिजनों को हर संभव सहायता देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बचाए गए चालक दल के सदस्यों की तुरंत वतन वापसी सुनिश्चित की जाए और दिवंगत नाविकों के पार्थिव शरीर को उनके अंतिम संस्कार के लिए जल्द से जल्द भारत वापस लाने की व्यवस्था की जाए।
विदेश मंत्रालय ने की थी हमले की निंदा
इससे पहले बुधवार को विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि जहाज पर मौजूद 24 भारतीयों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है। उन्होंने कहा था कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और खोज एवं बचाव अभियान की निगरानी कर रहा है।
विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत ‘सेटेबेलो’ पर हुए हमले की भारत कड़ी निंदा करता है। मंत्रालय के अनुसार, क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और यह पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। भारत ने सभी पक्षों से तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है।
भारत ने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही नागरिक बुनियादी ढांचे और व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए।
edited by : Nrapendra Gupta
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