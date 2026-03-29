shiv chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Iran-US-Israel युद्ध से Lockdown के मुहाने पर पहुंचा Pakistan, हालात हुए बेकाबू

Advertiesment
Pakistan smart lockdown
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 29 Mar 2026 (12:15 IST) Updated Date: Sun, 29 Mar 2026 (12:20 IST)
google-news
Iran-United States-Israel के बीच बढ़ते युद्ध ने अब वैश्विक ऊर्जा संकट को गहरा दिया है। तेल और गैस की सप्लाई घटने से कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका सबसे बड़ा असर आर्थिक रूप से कमजोर देशों पर पड़ रहा है। इसी बीच Pakistan में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। पहले से महंगाई और आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान के सामने अब तेल-गैस की कमी ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है।
ALSO READ: MP में महावीर जयंती की छुट्टी बदली, 31 की जगह 30 मार्च को रहेगा शासकीय अवकाश
सूत्रों के मुताबिक, हालात को संभालने के लिए पाकिस्तान सरकार देशभर में ‘स्मार्ट लॉकडाउन’ लागू करने की तैयारी कर रही है। इस प्लान के तहत सार्वजनिक गतिविधियों पर सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी और ऊर्जा खपत कम करने के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे।
ALSO READ: No Kings : ट्रंप और ईरान युद्ध के खिलाफ फूटा आक्रोश, सड़कों पर प्रदर्शन में उतरे लाखों लोग
सरकार बिजली और ईंधन भत्तों में कटौती, टोल टैक्स बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने जैसे फैसलों पर भी विचार कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो यह कदम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ा सकता है, लेकिन फिलहाल सरकार के पास ऊर्जा संकट से निपटने के लिए यही बड़ा विकल्प नजर आ रहा है।
ALSO READ: No Kings : ट्रंप और ईरान युद्ध के खिलाफ फूटा आक्रोश, सड़कों पर प्रदर्शन में उतरे लाखों लोग

क्या होंगे बड़े बदलाव?

  • बाजार और शॉपिंग मॉल रात 9:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे
  • शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 200 तक सीमित
  • सरकारी और निजी दफ्तरों में हाइब्रिड वर्किंग मॉडल लागू
  • 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य
  • सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर सख्ती, उल्लंघन पर गाड़ी जब्त तक की कार्रवाई
  • दफ्तरों में सुबह 10:30 बजे से पहले AC चलाने पर रोक
  • 60 दिनों में 50% सरकारी इमारतों को सौर ऊर्जा पर शिफ्ट करने की योजना
 
इसके अलावा सरकार पेट्रोल-डीजल की खपत घटाने के लिए  पूल ट्रांसपोर्ट  सिस्टम लागू करने और डिजिटल निगरानी के जरिए नियमों का सख्ती से पालन कराने की तैयारी में है।   Edited by : Sudhir Sharma
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

MP में महावीर जयंती की छुट्टी बदली, 31 की जगह 30 मार्च को रहेगा शासकीय अवकाश

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels