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“खून से सने हाथों की प्रार्थना नहीं सुनता भगवान” – मिडिल ईस्ट युद्ध पर पोप का बड़ा संदेश

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pope message to trump
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 (07:46 IST) Updated Date: Mon, 30 Mar 2026 (08:02 IST)
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US Israel Iran War : मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरू पोप लियो चौदहवें ने बिना नाम लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भगवान उन नेताओं की प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करते जो युद्ध शुरू करते हैं और जिनके हाथ खून से भरे होते हैं। ALSO READ: US-Israel-Iran War : अमेरिकी-इजराइली हमले तेज, बंदरगाह पर 5 की मौत; जमीनी कार्रवाई की तैयारी, कई मोर्चों पर बढ़ा तनाव
 
पोप ने मसीह को 'शांति का राजा' बताते हुए कहा कि यीशु मसीह ने हिंसा की जगह विनम्रता और त्याग को चुना, यहां तक कि तब भी जब उन्हें दुख और मृत्यु का सामना करना पड़ा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यीशु का जीवन और उनके कार्य युद्ध और आक्रामकता के बिल्कुल विपरीत थे।
 
उन्होंने कहा कि जब यीशु क्रूस के मार्ग पर चलते हैं, तो हम उनके कदमों का अनुसरण करते हैं और मानवता के लिए उनके प्रेम पर चिंतन करते हैं। हिंसा का सामना होने के बावजूद यीशु ने हथियार उठाने से इनकार कर दिया था।
 
धार्मिक ग्रंथ का हवाला देते हुए पोप ने चेतावनी दी कि धर्म का इस्तेमाल संघर्ष को सही ठहराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभु उन लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनते जो युद्ध करते हैं। इसके साथ उन्होंने बाइबिल की यह पंक्ति भी उद्धृत की: 'भले ही तुम बहुत प्रार्थनाएं करो, मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं।'
 
पोप ने कहा कि यीशु मसीह लोगों के बीच की दीवारों को तोड़ने और मानवता को भगवान और एक-दूसरे के करीब लाने के लिए आए थे। यीशु का गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करना विनम्रता और युद्ध के अस्वीकार का प्रतीक था।
edited by : Nrapendra Gupta

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