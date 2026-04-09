ईरान ने कर लिया न्यूक्लियर टेस्ट, रूसी नेता मेदवेदेव के बयान से हड़कंप

मेदवेदेव ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच हुआ संघर्ष-विराम किस तरह आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात निश्चित है — ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है। इसे 'होर्मुज जलडमरूमध्य' कहा जाता है। इसकी क्षमता असीमित है।

It's not clear how the truce between Washington and Tehran will play out. But one thing is certain - Iran has tested its nuclear weapons. It is called the Strait of Hormuz. Its potential is inexhaustible. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 8, 2026

गौरतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। यहां से करीब 20% वैश्विक तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया था। इससे वैश्विक तेल सप्लाई और अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित हुई थी। इसे खुलवाने के लिए ही अमेरिका और इजराइल युद्ध विराम के लिए राजी हुए। हालांकि शाम होते ही ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट को फिर बंद कर दिया।

लेबनान पर इजराइल के हमले की वजह से दोनों पक्षों तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं है। वहीं ईरान ने भी कह दिया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो वह सीजफायर से अलग हो जाएगा।

edited by : Nrapendra Gupta