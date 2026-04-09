ईरान ने कर लिया न्यूक्लियर टेस्ट, रूसी नेता मेदवेदेव के बयान से हड़कंप

Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (11:49 IST)
Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (12:02 IST)
मेदवेदेव ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच हुआ संघर्ष-विराम किस तरह आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात निश्चित है — ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है। इसे 'होर्मुज जलडमरूमध्य' कहा जाता है। इसकी क्षमता असीमित है।
गौरतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। यहां से करीब 20% वैश्विक तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया था। इससे वैश्विक तेल सप्लाई और अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित हुई थी। इसे खुलवाने के लिए ही अमेरिका और इजराइल युद्ध विराम के लिए राजी हुए। हालांकि शाम होते ही ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट को फिर बंद कर दिया।
लेबनान पर इजराइल के हमले की वजह से दोनों पक्षों तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं है। वहीं ईरान ने भी कह दिया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो वह सीजफायर से अलग हो जाएगा।
edited by : Nrapendra Gupta
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (11:49 IST)
Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (12:02 IST)