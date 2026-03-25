Israel US Iran War में PAK की मध्यस्थता के सवाल पर बोले जयशंकर- हम दलाल देश नहीं हो सकते

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच भारत ने वैश्विक कूटनीति में मध्यस्थता को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। भारत ने सख्त लहजे में स्पष्ट किया है कि वे अंतरराष्ट्रीय मामलों में इस्लामाबाद की तरह 'बिचौलिए' की भूमिका नहीं निभाएगा। सर्वदलीय बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के पुराने रवैए पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान की तरह कोई दलाल देश (Broker Country)' के रूप में काम नहीं करेगा। बैठक का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को स्थिति की जानकारी देना और एक साझा रणनीति पर चर्चा करना था। बैठक में मौजूदा हालात और भारत की रणनीति पर चर्चा हुई।