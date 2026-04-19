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Strait of Hormuz : स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारतीय जहाज पर फायरिंग, बीच समुद्र से लौटे टैंकर, IRGC ने कहा- गो टू बैक इमीडीएटली

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iran stops pakistan ship in hormuz
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sun, 19 Apr 2026 (09:10 IST) Updated Date: Sun, 19 Apr 2026 (09:30 IST)
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Strait of Hormuz में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे यहां आवाजाही जोखिम भरी होती जा रही है। हालात ऐसे हो गए कि कई जहाजों को बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। शनिवार को एक भारतीय सुपरटैंकर ने अचानक यू-टर्न ले लिया, जब ईरानी गनबोट्स से गोलीबारी की खबर सामने आई। रिपोर्ट्‍स के अनुसार इराकी तेल के करीब 20 लाख बैरल लेकर जा रहा भारतीय टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहा था, तभी गोलीबारी के बाद उसे लौटना पड़ा। ईरान ने कहा कि होर्मुज पर अभी भी उसका कंट्रोल है। इधर भारत ने ईरान के राजदूत को तलब किया है।  
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ईरान के विदेश मंत्री अब्बास  अघारची ने शुक्रवार को कहा था कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 10 दिन के युद्धविराम के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से व्यावसायिक जहाजों के लिए खुला रहेगा, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार को राहत मिली थी।
 
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका-ईरान वार्ता में स्पष्ट परिणाम नहीं आने से भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते भारतीय टैंकरों को वापस लौटना पड़ा। 

ईरानी सेना (IRGC) ने शनिवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे एक भारतीय जहाज को रोक लिया और उसे वहां से तुरंत अपने पोर्ट लौटने का निर्देश दिया। एक  एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में बाचतीच रिकॉर्ड हुई।  ईरानी अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आवाजाही पर अभी भी रोक है, आप यहां से तुरंत अपने पोर्ट पर लौट जाएं, गो टू बैक इमीडीएटली। 
 
इस अनिश्चितता के कारण शिप मालिक इस रूट के इस्तेमाल को लेकर सतर्क हो गए हैं। भारतीय जहाजों के अलावा ग्रीस के कई टैंकर भी दिन में पहले ही लौट गए, जो दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्गों में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को दर्शाता है। UK Maritime Trade Operations (UKMTO) के अनुसार ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की दो गनबोट्स ने गुजर रहे एक टैंकर पर फायरिंग की।
 
हालांकि जहाज और उसके क्रू को सुरक्षित बताया गया है, लेकिन अधिकारियों ने जहाज की पहचान और गंतव्य का खुलासा नहीं किया। टेंकर ट्रैकर डॉट कॉम ने भी पुष्टि की है कि इस घटना के बाद कई जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया। इनमें एक भारतीय झंडा लगा सुपरटैंकर भी शामिल है।  इसी बीच ईरान के नेतृत्व की ओर से आ रहे विरोधाभासी संकेतों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है।  शनिवार को इस संवेदनशील जलमार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे कम से कम दो व्यापारिक जहाजों पर भी गोलीबारी हुई।
पिछले सात हफ्तों से जारी तनाव के चलते इस महत्वपूर्ण रूट पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसकी शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'Operation Epic Fury' और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई से हुई। हालांकि हाल ही में 10 दिन के युद्धविराम की घोषणा के बाद कुछ राहत की उम्मीद जगी थी। यह युद्धविराम इजरायल और लेबनान के बीच तनाव कम करने की कोशिशों से जुड़ा था। इसके चलते कुछ जहाजों ने फिर से इस मार्ग का इस्तेमाल करने की कोशिश की।
 
 इस बीच FPMC C Lord नाम का एक बड़ा क्रूड कैरियर, जो कतर और सऊदी अरब का तेल लेकर जा रहा था, ईरान के लारक द्वीप के दक्षिण में ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ रहा था। इसका गंतव्य संयुक्त अरब अमीरात का फुजैरा बंदरगाह बताया गया।
 
इसके अलावा कुछ अन्य तेल और गैस से जुड़े जहाज भी इस रूट की ओर बढ़ रहे हैं। दिन में पहले तीन एलपीजी कैरियर और एक ऑइल टैंकर ओमान की खाड़ी की ओर गए, जिनके पीछे पाकिस्तान का एक टैंकर भी था। कई एलएनजी कैरियर भी इस जलडमरूमध्य के करीब पहुंच रहे हैं।

हालांकि बाद में ईरान की अर्ध-आधिकारिक समाचार एजेंसी Fars News Agency ने कहा कि यदि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहती है तो यह मार्ग बंद भी किया जा सकता है।  सरकारी Nour News ने शनिवार को कहा कि यह जलमार्ग सशस्त्र बलों के कड़े नियंत्रण में है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि इसे दोबारा बंद किया गया है या नहीं। Edited by : Sudhir Sharma

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