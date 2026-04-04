ट्रंप का यू टर्न, बोले- थोड़ा समय मिला तो खोल देंगे हार्मुज स्ट्रेट

Strait of Hormuz latest news : ईरान से युद्ध के बीच अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में हैं। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि वह थोड़ा और समय मिलने पर इसे आसानी से खोल सकते हैं।

ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर अपनी पोस्ट में कहा, 'थोड़ा और समय मिलने पर हम आसानी से हार्मुज जलडमरूमध्य खोल सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं और खूब धन कमा सकते हैं। इससे दुनिया में तेल की नदियां बह जाएंगी।'

Donald J. Trump Truth Social 04:03.26 08:22 AM EST



With a little more time, we can easily OPEN THE HORMUZ STRAIT, TAKE THE OIL, & MAKE A FORTUNE. IT WOULD BE A “GUSHER” FOR THE WORLD??? President DONALD J. TRUMP — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 3, 2026

हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि अमेरिका ईरान के हार्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को कैसे खत्म कर सकता है या वो किस तेल की बात कर रहे हैं।

हार्मुज पर ट्रंप के बदलते बयान 28 फरवरी को मिडिल ईस्ट युद्ध शुरू होन के बाद से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से तेल सप्लाय पूरी तरह रोक दी है। यहां से दुनिया के 20 फीसदी तेल के सप्लाय होती है। इस वजह से तेल संकट से कई देशों का हाल बेहाल हो गया है। हालांकि उसने भारत समेत कई देशों के जहाजों को यहां से गुजरने की अनु‍मति दी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार अलग-अलग तरीकों से हार्मुज को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पहले ईरान पर दबाव बनाया, फिर नाटो से हार्मुज खुलवाने में मदद मांगी। दोनों ही योजनाएं विफल होने पर यहां हमले की धमकी दी। इसके बाद भी ईरान तेल से भरे 400 जहाजों को रास्ता देने को राजी नहीं हुआ।

पिछले दिनों ट्रंप ने एक साक्षात्कार में ईरान का तेल लेने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि ईरान का तेल उनकी पसंदीदा है। इसके बाद उन्होंने कह दिया कि अमेरिका यहां से तेल नहीं लेता है। वे हार्मुज को खुलवाने में मदद नहीं करेंगे।

edited by : Nrapendra Gupta