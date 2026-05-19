Publish Date: Tue, 19 May 2026 (09:53 IST)
Updated Date: Tue, 19 May 2026 (10:07 IST)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कि अमेरिका ने ईरान पर आज होने वाले एक बड़े सैन्य हमले को फिलहाल के लिए टाल दिया है। यह हमला मंगलवार के लिए तय किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों की अपील के बाद इसे रोक दिया गया है। ट्रंप ने बताया कि अभी दोनों पक्षों के बीच गंभीर बातचीत चल रही है। ALSO READ: नई धमकी! अब दुनिया के इंटरनेट कनेक्शन पर खतरा, आखिर चाहता क्या है ईरान
राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा कि मुझे कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान द्वारा ईरान इस्लामी गणराज्य पर हमारे नियोजित सैन्य हमले को रोकने के लिए कहा गया है, जो कल के लिए निर्धारित था, क्योंकि अब गंभीर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि उनकी राय में महान नेताओं और सहयोगियों के रूप में, एक ऐसा समझौता होगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ मध्य पूर्व और उससे आगे के सभी देशों के लिए बेहद स्वीकार्य होगा।
अमरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस समझौते में, महत्वपूर्ण रूप से, ईरान के लिए कोई परमाणु हथियार नहीं होना शामिल होगा। उपरोक्त नेताओं के प्रति मेरे सम्मान के आधार पर, मैंने सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैनियल केन और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को निर्देश दिया है कि हम कल ईरान पर निर्धारित हमला नहीं करेंगे।
हमला करने के लिए तैयार रहें
ट्रंप के दावे पर क्या बोला ईरान?
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर हैदराबाद स्थित ईरानी मिशन ने आधिकारिक X अकाउंट से पोस्ट में लिखा गया, इसे चेकमेट कहते हैं। ईरान के सशस्त्र बल एक ऐसा तत्काल और करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थे, जो दोनों देशों के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था।
आखिर कोई इस बात पर क्यों विश्वास करे कि आप एक हारे हुए व्यक्ति नहीं हैं? आपको अब व्हाइट हाउस में एक विजेता के रूप में देखा जा रहा है।
होर्मुज मुद्दे पर आज UNSC की इमरजेंसी बैठक संभव
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) मंगलवार को हरीन के अनुरोध पर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर इमरजेंसी बैठक कर सकती है। अमेरिका और बहरीन ने UNSC में एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव को अब तक 129 से ज्यादा देशों का समर्थन मिल चुका है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए नई अथॉरिटी बना दी है।
edited by : Nrapendra Gupta
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