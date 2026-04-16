Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इजराइल-लेबनान के बीच 10 दिन के युद्धविराम का ऐलान, डोनाल्ड ट्रंप बोले- मैंने 10वीं जंग को रोका, हिज्बुल्लाह ने कहा- महापाप

Advertiesment
lebanon israel ceasefire
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 (22:18 IST) Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (11:22 IST)
google-news
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन के ऐतिहासिक सीजफायर का ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया कि यह अब तक की 10वीं जंग है जिसे उन्होंने रुकवाया है। ट्रंप ने कहा कि उनकी लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से 'बेहतरीन बातचीत' हुई है। इस बातचीत के बाद दोनों देशों ने शांति स्थापित करने के लिए औपचारिक रूप से 10 दिन का युद्धविराम लागू करने पर सहमति जताई है, जो 6 घंटे के भीतर शुरू होगा।
ALSO READ: नासिक TCS केस, WhatsApp ग्रुप से होती थी प्लानिंग, देवी-देवताओं पर टिप्पणी, SIT खोलेगी बड़े राज
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि यह सीजफायर शाम 5 बजे (EST) से लागू होगा। उन्होंने कहा, “दुनिया में 9 युद्धों को सुलझाना मेरे लिए सम्मान की बात रही है और यह मेरा 10वां प्रयास होगा।”
 
ट्रंप ने यह भी बताया कि इज़राइल और लेबनान के प्रतिनिधि 34 साल बाद पहली बार Washington DC में आमने-सामने मिले। उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस , विदेश मंत्री Marco Rubio और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन Dan Caine को निर्देश दिए हैं कि दोनों देशों के बीच स्थायी शांति सुनिश्चित की जाए।
 
दरअसल, इज़राइल और ईरान समर्थित संगठन हिज्जबुल्लाह के बीच एक महीने से अधिक समय से संघर्ष जारी था। इसी पृष्ठभूमि में वॉशिंगटन में दोनों देशों के बीच दशकों बाद सीधी बातचीत हुई। बाद में ट्रंप ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति औन को व्हाइट हाउस में आमंत्रित करेंगे, जहां 1983 के बाद पहली बार 'सार्थक बातचीत' होगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि दोनों पक्ष शांति चाहते हैं और यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी।
ALSO READ: PM मोदी का ब्लैंक चेक, प्रियंका गांधी की चेतावनी, अमित शाह ने कांग्रेस का कन्फ्यूजन मिटाया, जानें Women Reservation Bill पर बयान

 हिज्बुल्लाह का विरोध

हालांकि, हिज्बुल्लाह के सांसद Hussein Hajj Hassan ने इस पहल का विरोध किया है। उन्होंने लेबनान सरकार द्वारा इज़राइल के साथ सीधी बातचीत को 'गंभीर गलती'  बताया। हसन ने कहा कि दुश्मन के साथ सीधे वार्ता करना 'गंभीर पाप' है और सरकार को इज़राइल और अमेरिका के सामने झुकना नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि युद्धविराम से पहले ही सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर बातचीत के लिए सहमति दे दी। Edited by : Sudhir Sharma 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ग्वालियर में 1300 करोड़ का एलिवेटेड रोड हादसा, 35 फुट गर्डर गिरा, मजदूर गंभीर रूप से घायल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels