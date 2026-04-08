सीजफायर के बाद भी कम नहीं हुई ट्रंप की मुश्किलें, 85 सांसदों ने मांगा इस्तीफा

बताया जा रहा है कि ट्रंप से इस्तीफे की मांग करने वाले सभी सांसद विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। पहली बार ट्रंप पर विपक्ष का इस तरह का दबाव बनता नजर आ रहा है। वह अपनी नीतियों के कारण विपक्ष के निशाने पर है।

युद्ध से पहले ट्रंप को लग रहा था कि वेनेजुएला की तरह ही ईरान भी जल्द ही पस्त हो जाएगा। मगर युद्ध लंबा चल गया। ईरान के पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं था लेकिन अमेरिका अर्थव्यवस्था के साथ ही दुनियाभर में तेल संकट खड़ा हो गया। इससे डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक साख भी दांव पर लग गई। बहरहाल पाकिस्तान और चीन के हस्तक्षेप से अमेरिका और ईरान युद्ध रोकने पर सहमत हो गए।

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 28 फरवरी से जारी युद्ध के बाद अब सीजफायर का ऐलान किया है। इसके तहत अमेरिका और इजराइल 15 दिनों तक ईरान पर हमला नहीं करेंगे। समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल गया है। हालांकि ईरान और ओमान को हार्मुज से टैक्स वसूलने की अनुमति मिल गई है।

edited by : Nrapendra Gupta